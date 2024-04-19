Минфин объяснил, что делать тем, кто попал под налог на роскошь, при стоимости авто менее 10 млн

В перечень дорогих моделей от Минпромторга попали в том числе те автомобили, которые в России продавались значительно дешевле пороговой цены 10 млн рублей. Владельцы таких машин с недоумением обнаружили свои автомобили в списке тех, за которые придётся платить повышенную ставку транспортного налога с коэффициентом 3. Минфин объяснил, что делать в этом случае.

Наравне с Porsche 911, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Urus и Mercedes-AMG G 63 в список попали модели, которые у дилеров этой весной стоили значительно дешевле порогового значения в 10 млн руб.

Например, Voyah Dream EVR long range можно было купить в Москве за 6,75−7,69 млн рублей вместо прежних 10,29 млн рублей. LiXiang L9 1.5 AT 4WD вместо 10 млн рублей предлагали за 9 млн. Hongqi E-HS9 после всех скидок стоит 7,8 млн рублей. Jeep Grand Cherokee и ранее можно было найти за 9 млн рублей, а затем дилеры опустили цены до 8−8,3 млн рублей.

Журналисты обратились в Министерство финансов с вопросом, что делать автомобилистам, которые купили свои машины дешевле 10 млн рублей, но затем обнаружили их в обновлённом списке Минпромторга. Ведомство ответило, что цены рассчитываются исходя не из конкретных цифр у дилеров по итогам каждой сделки, а в среднем по рынку. Соответственно, вне зависимости от того, сколько стоил автомобиль на момент заключения сделки, если он попал в перечень, то налог на роскошь придётся платить.

Генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский считает, что дилеры должны предупреждать покупателей о том, какие расходы могут последовать после покупки автомобиля.

Напомним, что впервые в перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей попали электрические модели из Китая: Voyah DREAM EVR long range, Zeekr 4WD WE EDITION, LIXIANG 4WD Max, HiPhi 4WD 4-местный и Hongqi E-HS9 Executive EU.