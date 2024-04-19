На аукцион выставили редкий Ferrari 812 GTS с минимальным пробегом

Ferrari 812 GTS, разработанный под руководством Флавио Манцони в Центре стиля Ferrari, устанавливает новые стандарты в автомобильном дизайне и инженерии. Как пишет Центральная Служба Новостей, эта модель, окрашенная в эксклюзивный белый цвет Bianco Cervino и украшенная символами Scuderia Ferrari на крыльях, оснащена четырьмя титановыми выхлопными патрубками и жесткой крышей с электроприводом. Автомобиль оборудован адаптивными светодиодными фарами, задними противотуманными фонарями, датчиками парковки и камерой заднего вида.

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На 20-дюймовых легкосплавных колесах с десятью спицами установлены шины Michelin Pilot Sport 4S. Тормозная система включает в себя красные суппорты с логотипом Ferrari и перфорированные карбон-керамические диски. Также автомобиль оснащен системой управления всеми колесами Virtual Short Wheelbase, системой подъема передней оси и магнитореологической подвеской.

В интерьере преобладают углеродно-волоконные гоночные сиденья Daytona, отделанные белой кожей Bianco с красными вставками и строчкой Rosso, а также логотипами Cavallino на подголовниках. Среди удобств в салоне — высококачественная аудиосистема JBL Professional Hi-Fi, навигация, дополнительный дисплей для пассажира и двухзонный автоматический климат-контроль.

Многофункциональное рулевое колесо с углеродно-волоконными лепестками переключения передач, селектором режимов вождения Manettino и кнопкой запуска двигателя укомплектовано индикаторами переключения передач и дополнительными элементами управления. Приборная панель включает в себя центральный тахометр с красной зоной на отметке 9 тыс. об/мин и два многофункциональных TFT LCD-экрана.

6,5-литровый двигатель V12, расположенный за передней осью, развивает мощность 785 л.с. и 719 Нм максимального крутящего момента. Вся мощность передается на задние колеса через 7-диапазонную автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и дифференциал повышенного трения Ferrari E-Diff. Теперь это авто выставлено на продажу.