Водителям объяснили, для чего сотрудники ГИБДД могут использовать их машины
Сотрудники ГИБДД могут преследовать нарушителей только на патрульном автомобиле.
Об этом говорится в соответствующем приказе МВД, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
При этом, как отмечается в документе, в случае если инспектору нужна машина гражданина, то он должен объяснить ему, с какой целью и куда ему нужно ехать.
Правоохранитель также должен предупредить водителя о том, что если он откажется предоставить автомобиль, то его могут привлечь к ответственности.
Водитель остаётся сидеть за рулём. Это правило работает в ситуациях, когда нет оснований для его отстранения от управления автомобилем.
Также по просьбе водителя сотрудник может выдать ему справку или сделать запись в путевом листе, указав, сколько продлилась поездка и какое расстояние пройдено.
Что касается погони, то сотрудник ГИБДД должен выполнять её только на служебной машине, оборудованной мигалкой и сиреной.
Для принудительной остановки автомобиля нарушителя можно применять спецсредства и оружие, а также перекрывать дорогу другими машинами.