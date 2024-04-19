Водителям объяснили, для чего сотрудники ГИБДД могут использовать их машины

Сотрудники ГИБДД могут преследовать нарушителей только на патрульном автомобиле.

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Об этом говорится в соответствующем приказе МВД, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

При этом, как отмечается в документе, в случае если инспектору нужна машина гражданина, то он должен объяснить ему, с какой целью и куда ему нужно ехать.

Правоохранитель также должен предупредить водителя о том, что если он откажется предоставить автомобиль, то его могут привлечь к ответственности.

Водитель остаётся сидеть за рулём. Это правило работает в ситуациях, когда нет оснований для его отстранения от управления автомобилем.

Также по просьбе водителя сотрудник может выдать ему справку или сделать запись в путевом листе, указав, сколько продлилась поездка и какое расстояние пройдено.

Что касается погони, то сотрудник ГИБДД должен выполнять её только на служебной машине, оборудованной мигалкой и сиреной.

Для принудительной остановки автомобиля нарушителя можно применять спецсредства и оружие, а также перекрывать дорогу другими машинами.