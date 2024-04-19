За установку видеорегистратора не по правилам автовладельцу грозит штраф. Эту меру регламентирует постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Эксперты напомнили, в какой ситуации водителю выпишут штраф.

Несмотря на то что видеорегистратор является полезным гаджетом, особенно если нужно доказать свою правоту в некоторых ситуациях, новая редакция Перечня неисправностей и условий, при которых невозможна эксплуатация транспортных средств, содержит пункт, запрещающий установку предметов и покрытий, ухудшающих обзорность для водителя.

Запрещено пользоваться автомобилем, если обзор водителю на проезжую часть закрывают некоторые детали, включая различные гаджеты на лобовом стекле. В этом случае инспектор ГИБДД может выписать штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.05 КоАП, и потребовать незамедлительно снять устройство.

Как правильно выбрать видеорегистратор: инструкция

В ГИБДД рекомендуют устанавливать видеорегистратор за зеркалом заднего вида или на стороне пассажира, но таким образом, чтобы он не мешал обзору при повороте направо. Не рекомендуется в принципе крепить смартфоны и навигаторы на лобовое стекло, а закреплять их на центральной консоли.