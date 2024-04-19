В Toyota объяснили, почему новая Camry стала только гибридной

Toyota внесла значительные изменения в новую Camry, сделав ее полностью гибридной. Этот шаг укрепляет стратегию компании по продвижению экологически чистого транспорта. Главный инженер проекта, Марк ДеЙонг, сообщил, что новая Camry оснащена системой Toyota Hybrid System 5 (THS 5), которая представляет собой пятое поколение гибридных систем компании.

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Эта система обладает двумя электромоторами-генераторами, обеспечивающими высокую топливную эффективность и улучшенные динамические характеристики, информирует Тарантас Ньюс.

Модель оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 184 л.с., а общая мощность системы достигает до 232 л.с. в полноприводной версии. Обновленная литий-ионная батарея имеет емкость 1,0 кВт·ч и предлагает улучшенную производительность по сравнению с предыдущими моделями.

ДеЙонг отметил, что выбор в пользу полностью гибридной модели отражает текущие тенденции на рынке и предпочтения потребителей, которые все чаще выбирают гибридные автомобили. Кроме того, новая Camry включает в себя современные системы помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, подчеркивая обязательства Toyota оставаться в авангарде автомобильных технологий и сохранения седанов в своем модельном ряду.