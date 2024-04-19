Почему владельцы BMW не пользуются поворотниками

«Невключение поворотников можно воспринимать как проявление агрессии. Агрессия в данном случае — это защитный механизм от депрессии. Люди часто выбирают агрессию как заместительную реакцию вместо впадения в депрессивное подавленное состояние», — рассказал редакции Quto психолог, психотерапевт Сергей Львовский.

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«Через агрессию люди избегают депрессии. Когда я объявляю окружающим, что мне плевать на их мнение, — это поведение в стрессе людей с нижней самооценкой», — уверен Львовский.

Но также неиспользование общепринятых социальных инструментов может быть признаком отрицания общественно-социальных договоренностей.

В этом случае марка автомобиля здесь не очень показательна. Важнее — уровень зрелости владельца. Вызовы обществу свойственны подростковой психике. Но очень часто люди взрослые, но физиологически застрявшие в подростковом возрасте, сохраняют это ощущение необходимости противостояния с внешним миром.

«И через это противостояние они обретают «самость». Автомобили спортивные, яркие являются инструментом определения себя как кого-то, не попадающего в общие рамки. Рассуждают так такие люди:

«Мне приятно думать, что я нестандартный, что вы со своими требованиями не смогли меня прогнуть и сломать».

Ранее эксперт Родионов рассказал, чем опасен неприятный запах в салоне автомобиля. Климатическая система — это благоприятная среда для существования и различных микроорганизмов. Они вызывают неприятный запах, появление которого чревато не только дискомфортом, но и угрозой для здоровья.