Рассказываем, как советские гонщики использовали колеса от вертолетов и БРДМ

Даже за железным занавесом советские граждане делали то, что люди всегда будут делать, когда могут поставить в ряд две машины: гонять. Однако в СССР это дорогостоящее времяпрепровождение было еще сложнее, ведь возможностей для доработки автомобилей было крайне мало. Это заставило гонщиков использовать очень необычные запчасти, например, облегчённые колёсные диски от вертолётов!

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Автоспорт не был чем-то необычным в СССР. Несмотря на общий дефицит автомобилей и автозапчастей, в стране проводили кольцевые гонки и что-то вроде авторалли. При этом доработки и усовершенствования гоночных автомобилей были не самой простой задачей.

Детали с высокими эксплуатационными характеристиками было трудно найти. Особую проблему представляли лёгкие колёсные диски, поскольку алюминиевые колеса все еще были непомерно дорогими даже на Западе.

Единственным вариантом для гонщиков было попытаться пронести что-то контрабандой и модифицировать это или создать что-то свое из деталей отечественного производства. Именно тут в чат входят колёса от вертолётов.

Рабочие некоторых заводов, производящие детали для аэрокосмической отрасли или военной техники, иногда оставались в нерабочее время, чтобы изготовить легкие гоночные колеса по индивидуальному заказу. Они делали их из колесных дисков, предназначенных либо для броневиков, либо для вертолетов.

Одним популярным выбором был КТ 192-020 — алюминиевый колёсный диск, который использовался на выдвижных колёсах военного БДРМ. Альтернативным выбором был К2-116.

К2-116 представлял собой магниевый колесный диск, который использовался на вертолетах Ми-4 и Ми-8, транспортном самолете Ан-28 и авиалайнере Ил-18. Это был составной колёсный диск размером 14 на 9 дюймов и весом около 8 кг.

Колёсный диск был отлит из магниевого сплава ML5 и имел съемные фланцы и центральную секцию, что позволяло легко производить замену шины. Или, что особенно важно для российских гонщиков, довольно просто адаптировать его под автомобильные ступицы.

Новую ступицу, обычно, изготавливали из тормозного барабана, который интегрировали в колёсный диск. Из-за такой небрежной конструкции эти колеса было сложно балансировать. Тем не менее, они были прочными и значительно легче, чем стальные колеса.