Эксперты выявили дефицит премиальных иномарок с пробегом

На вторичном авторынке зафиксирован дефицит премиальных иномарок, чьи владельцы в отсутствии альтернативы не спешат с ними расставаться. Основной приток у дилеров сегодня обеспечивают китайские автомобили с пробегом, которых, напротив, оказалось с избытком.

Есть 500 тысяч!

Вторичный авторынок показывает положительную динамику второй месяц подряд, впервые за полгода (с октября 2023-го), преодолев полумиллионную отметку. По данным агентства "Автостат", в марте россияне купили 502,1 тыс. подержанных машин - это на 1% выше показателя годичной давности и на 26% больше, чем месяцем ранее. В целом же с начала 2024-го реализация автомобилей с пробегом, тем не менее, остается в отрицательной зоне - 1 млн 226,2 тыс. единиц (-2%).

Четверть вторичного авторынка в первом весеннем месяце пришлось на отечественную марку Lada - в марте было продано 123,1 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+13%). Второе место, почти с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 51,9 тыс. единиц (-11%). Далее следуют корейские бренды Kia (29,4 тыс. шт., +5%) и Hyundai (28 тыс. шт., +2%). Замыкает Топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 23,7 тыс. реализованных машин (-9%).

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом "Рольф" Вадима Черноусова, рынок автомобилей с пробегом весной 2024 ожидаемо находится в фазе расцвета. Безусловно, сказывается классическая сезонность, отложенный спрос и некая "привычка" потребителей к новой реальности финансовых инструментов кредитования.

"Конечно, введение с 1 апреля новых правил расчета платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС также увеличило ажиотаж по продажам в определенных сегментах, и уже в апреле мы видим более холодный и рациональный подход к покупкам автомобилей с пробегом, а впереди май, который традиционно не имеет высоких продаж", - констатирует Вадим Черноусов.

В свою очередь, директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник отмечает, что благодаря действующим в марте специальным предложениям на покупку нового авто 2023 года выпуска китайского и отечественного производства, на вторичном рынке увеличилось число предложений о продаже имеющихся машин - примерно на 5%.

Вечная "классика"

Самой популярной моделью с пробегом второй месяц подряд становится седан Lada 2107 с показателем 11,5 тыс. машин (+38%). Вторую строчку "пьедестала почета" сохраняет хэтчбек Lada 114 - в марте его выбрали 10,8 тыс. покупателей (+5%), гласят данные "Автостата". Лидером среди подержанных иномарок остается Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 10,3 тыс. экземпляров (+5%). Чуть меньший результат показал Hyundai Solaris - 10 тыс. реализованных автомобилей (+4%). На пятое место в рейтинге продаж поднялся Ford Focus, который нашел 9,1 тыс. новых владельцев (-14%).

Как говорит Вадим Черноусов, спрос на доступные и качественные седаны, на самом деле, был всегда. Такие машины, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и Toyota Camry никогда не застаивались на стоках у дилеров, и текущий спрос на эти машины в очередной раз подтверждает мысль об отсутствии альтернатив при покупке автомобилей в этом ценовом сегменте.

"Основная сложность - это минимальный объем продаж новых автомобилей этих моделей, как следствие - устаревание парка автомобилей с пробегом и "вымывание" данных моделей из всего объема", - рассуждает Вадим Черноусов.

Премиальности не хватает

Согласно оценкам "Автостата", средняя цена подержанной легковой машины в марте составила 1 млн 596,4 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с февралем автомобили с пробегом в нашей стране стали дешевле на 1% или 16 тыс. рублей. Если же сравнивать мартовский результат с тем, что был год назад (в первый весенний месяц 2023-го), то с тех пор подержанные машины подорожали в среднем на 14%, что в денежном выражении соответствует сумме в 192 тыс. рублей.

"Экспансия на наш рынок китайских производителей новых автомобилей продолжается семимильными шагами. Наличие оверстоков новых машин на складах дилеров и активная поддержка со стороны производителей в моменте привела к ощутимому снижению стоимости как новых китайских машин, так и китайских автомобилей с пробегом. Рынок на это отреагировал небольшим движением вниз в цене по массовым автомобилям с пробегом. Тренда на снижение стоимости в других ценовых сегментах не наблюдается", - комментирует Вадим Черноусов.

По мнению заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Романа Титова, понижение стоимости в марте можно объяснить дефицитом премиальных автомобилей с пробегом. Рынок дорогих машин вымывается, отсутствует существенное пополнение рынка такими автомобилями.