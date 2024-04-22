Названы самые дешевые новые минивэны в России

Автомобильный рынок России в последнее время богат на новые автомобили, среди которых высокую популярность стали набирать минивэны.

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Аналитики провели исследование и назвали пять самых дешевых, новых минивэнов, предлагаемых на российском рынке.

Самым доступным в России эксперты назвали минивэн Haima 7X, стоимость которого оценена в 3 600 000 рублей в базовой комплектации. За данную стоимость покупатель получит транспортное средство, оснащенное 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 195 лошадиных сил, коробка передач шестиступенчатая автоматическая.

За 4 190 000 рублей можно приобрести Forthing Yacht, это минивэн, сборка которого производится в стенах российского автомобильного завода «Автотор». Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 197 лошадиных сил. Привод передний, трансмиссия 7DCT.

Премиальный минивэн GAC M8, с довольно футуристическим дизайном, реализуется на российском рынке по цене от 5 499 999 рублей. GAC M8 комплектуется 2,0-литровым силовым агрегатом мощность которого составляет 231 лошадиную силу. Трансмиссия автоматическая, привод передний.

Forthing M7 оценен в 5 500 000 рублей. Минивэн получил 2,0-литровый бензиновый мотор, который работает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Замыкает пятерку самых доступных по цене минивэнов на российском рынке Hongqi HQ9, со стоимостью в 7 890 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым 245-сильным бензиновым двигателем.

Минивэны на российском авторынке пользуются высоким спросом благодаря комфортному и просторному салону, в основном их приобретают многодетные семьи или граждане, которые перевозят небольшие грузы. Ряд минивэнов оснащается низким полом, что облегает посадку и высадку пассажиров, а это еще один плюс.