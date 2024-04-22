Как выбрать действительно хороший салонный фильтр для своего автомобиля

Во многих источниках сказано, что Mercedes-Benz S-класса серии W140 — это первый автомобиль, в котором появился салонный фильтр. На самом деле, пионером является компания Nash, внедрившая фильтрующий элемент на несколько десятилетий ранее. Впрочем, куда важнее, что сегодня представить себе автомобиль без такой детали попросту невозможно.

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Сейчас, когда российский рынок автокомпонентов наводнил контрафакт, подобрать хороший салонный фильтр достаточно трудно: выбор именитой марки вовсе не гарантирует того, что это будет качественное изделие, а не подделка. И подделывают фильтры очень часто...

Например, директор авторемонтной сети «Карданбаланс» пояснил: с проблемами, вызванными применением контрафактов, сейчас сталкивается каждый четвёртый автомеханик. Чаще всего подделывают моторные масла, антифризы, фильтры, колёсные диски и фары. По отдельным группам доля подделок достигает 30%.

Чтобы купить действительно качественную вещь, придётся пощупать — в буквально смысле — не один фильтр. Так что покупать элементы онлайн мы бы не рекомендовали. Живой осмотр поможет выявить аккуратность укладки гофры, качество упаковки и другие моменты, которые можно оценить лишь визуально.

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Правильность выбора должна подтвердить и последующая установка: если фильтр встанет на своё посадочное место максимально плотно, значит, его изготовил добросовестный производитель. Заодно оцените жёсткость конструкции! Хороший фильтр имеет жёсткую рамку.

Но это будет понятно потом. А в магазине рекомендуем внимательно рассмотреть фильтровальную бумагу. Она должна иметь ламинированное покрытие со стороны вентилятора (чтобы ворсинки не засоряли систему вентиляции). Если ламинации нет, это явная подделка.

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На фильтре должна быть нанесена маркировка, указывающая направление воздушного потока. Её нет? Выберите другой вариант. И лучше всего тот, где есть обозначение «верх» (или «низ»): так делают ответственные компании, которые хотят упростить жизнь автомобилисту.

А вот то, что угольный фильтр не имеет полиэтиленовой упаковки, вовсе не страшно. Многие именитые производители, чтобы сэкономить, не используют её. А ещё — используют коробку одного размера для разных вариантов! Так что болтающийся внутри фильтр — не признак контрафакта.

А проще всего выбирать фильтр, начинённый углём. Чем больше его масса, тем качественнее изделие! В тяжёлом элементе будет банально больше адсорбирующего «вредные» молекулы угля. При этом лучше брать именно угольный вариант вместо обычного — он намного лучше фильтрует воздух.

Активированный уголь адсорбирует крупные молекулы токсичных газов: это диоксид азота, лёгкие углеводороды и ароматические углеводороды. Притом первый — это вещество второго класса опасности, который сильно раздражает слизистые оболочки человеческого организма.

Впрочем, уголь не всесилен: даже самые продвинутые угольные фильтры не улавливают угарный газ — его молекулы слишком малы. Впрочем, с монооксидом углерода помогают бороться специальные датчики качества воздуха: по их команде перекрывается подача наружного воздуха.

И с «болезнью легионеров» (тяжёлым воспалением лёгких) салонный очиститель воздуха — притом любой — не справится, так как расположен после испарителя кондиционера. Так что системе кондиционирования требуется периодическая дезинфекция. Но об этом редакция Quto расскажет отдельно.