В три горла: самые прожорливые автомобили

Экономичность — один из важнейших эксплуатационных параметров. Обычно его внимательно учитывают при покупке машины для повседневного использования и стараются не замечать, когда речь идет о дорогущем суперкаре или раритетной модели, которая будет выезжать на дороги всего пару раз в год. В нашем составленном на основе данных интернет-сайта Encycarpedia обзоре как раз такие автомобили. Полагаем, этим уникумам простителен непомерный аппетит.

© Quto.ru

Maserati Ghibli

Расход топлива: 21,6 л/100 км

© Maserati

© Maserati

© Maserati

Быстрая техника шестидесятых-семидесятых годов ожидаемо фигурирует в антирейтинге. Скромные аэродинамические характеристики вкупе со спецификой карбюраторных топливных систем заставляла «горючку» буквально течь рекой. Хотя, кто будет думать о мирском и приземлённом рядом с великолепным итальянским гран-турером? Дизайном Ghibli первого поколения занимался маэстро Джорджетто Джуджаро, который на тот момент работал в ателье Ghia. Двигатель — 4,7-литровая V-образная «восьмёрка» мощностью 310 л.с. с системой смазки с сухим картером. Сотню спорткар набирает в пределах семи секунд и выжимает до 250 км/ч. Версия Ghibli SS с мотором объемом 4,9 литра выдает 335 л.с.

Aston Martin Lagonda (Series 2)

Расход топлива: 21,8 л/100 км

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Для такой культурно-исторической ценности, как уникальный седан Aston Martin, потребление бензина тоже не играет никакой роли. Автомобиль выпускался с 1976 по 1990 год и за полтора десятилетия построено всего 645 экземпляров. Мотор V8 объёмом 5,3 литра (284 л.с.) обеспечивает ускорение до 100 км/ч в пределах девяти секунды. Максималка — в районе 240 км/ч. Интересная особенность машин второй серии (Lagonda Series 2, 1976–1985 годов) — футуристический интерьер с цифровой панелью приборов.

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100)

Расход топлива: 22,8 л/100 км

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Говорим «шестисотый» — подразумеваем легендарный Mercedes-Benz S600 W140 девяностых годов. Но истории известен и другой «шестисотый»: грандиозный лакшери-седан 1963–1981 годов с внутризаводским обозначением W100. В данном случае речь идёт об удлинённой модификации Pullman Landaulet с 6240 мм между бамперами и складным верхом. По правде говоря, расход топлива — это самое неинтересное и скучное, что только можно вспомнить про флагманский автомобиль. Жрёт много, ну и что?! Для своего времени он был на острие прогресса. Например, немцы основательно заморочились с управляющей сервоприводами гидравлической системой. Двигатель под стать «масштабу личности» — 6,3-литровый V8 мощностью 250 л.с.

Rolls-Royce Phantom VI

Расход топлива: 24,5 л/100 км

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

© [bonhams.com](https://cars.bonhams.com/auction/29331/lot/198/1976-rolls-royce-phantom-vi-limousine-chassis-no-prh4843/#photos)

Королевский лимузин длиной свыше шести метров является синонимом понятия «консервативность». Подумать только, он производился с 1968 по 1990 год. За это время выпущено 374 экземпляра. До конца семидесятых Phantom комплектовался 6,2-литровым мотором V8 объёмом 6,2 литра, после — агрегатом фирменного для марки литража «шесть-семьдесят пять». Отдача, как это принято у Rolls-Royce, «достаточная». Коробка передач только автоматическая. За внешним лоском скрываются архаичные решения — задняя зависимая рессорная подвеска и барабанные тормоза на обеих осях. Но кого это волнует, когда речь идёт о Rolls-Royce?

Ferrari F50

Расход топлива: 24,5 л/100 км

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Каждое следующее поколение Ferrari делает рывок вперед относительно предка, но в случае с F50 вышел казус. Среднемоторный суперкар F50 на момент дебюта в 1995 году был в тени своего великого предшественника F40. Он тяжелее, уступал по максимальной скорости и крутящему моменту, а довольно специфичный дизайн понравился не всем поклонникам марки и любителям жанра. Тем не менее, скепсис тут неуместен: Ferrari F50 — это, грубо говоря, болид Формулы 1 для дорог общего пользования с устрашающими возможностями на треке. Атмосферный V12 объёмом 4,7 литра (519 л.с.) с сухим картером и фантастическим звучанием представляет собой производную формульного двигатель от болида Ferrari 641 1990 года. Для сравнения, у предыдущего F40 был 2,9-литровый V8 с двумя тубокомпрессорами (478 л.с.). Построено 349 штук.

Lamborghini LM002

Расход топлива: 25 л/100 км

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

В семидесятые итальянская марка пыталась выйти на рынок армейских внедорожников, но потерпела неудачу. Американские заказчики завернули экзотичный заднемоторный прототип Cheetah и дали добро легендарному Humvee от AM General. Впрочем, идея частично пригодилась при реализации серийного супервнедорожника LM002. Очертаниями он похож на Cheetah, но двигатель расположен спереди. В выборе силовой установки компания нисколько не мелочилась и предпочла 5,2-литровый V12 мощностью 456 л.с. от суперкупе Countach. Понятно, что огромный рабочий объём, снаряженная масса 2,7 тонны и аэродинамика кирпича не способствуют топливной экономичности. Но те, кто мечтает об экзотическом вездеходе, скорее всего думают не о расходе бензина, а о бодром темпераменте, проходимости, системе полного с блокировками всех трёх дифференциалов и независимой подвеске.

Pagani Zonda F

Расход топлива: 28,3 л/100 км

© Pagani

© Pagani

© Pagani

© Pagani

Семейство среднемоторных суперкаров Zonda включает в себя разные модификации, вплоть до трековой R со множеством серьёзных отличий от дорожных моделей. Что касается исполнения F, то оно названо в честь пятикратного чемпиона Формулы 1, аргентинца Хуана Мануэля Фанхио и тоже имеет свои особенности. Двигатель V12 AMG объемом 7,3 литра развивает 602 л.с. на купе и форсирован до 650 л.с. в случае с Zonda Roadster F. В конструкции автомобиля широко используется углепластик, титан и алюминий. Тираж Zonda F — полсотни штук.