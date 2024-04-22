Генпрокуроры 25 штатов США выступили против ужесточения экостандартов

Половина американских штатов объединились, чтобы подать в суд на Агентство по охране окружающей среды (EPA), — пишет Reuters. Генпрокуроры-республиканцы уверены, что программа EPA по двукратному сокращению выбросов вредных веществ до 2032 года противоречит законодательству США, и подобные проекты должны согласовывать с властями каждого штата.

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Генпрокурор Кентукки Рассел Коулман заявил журналистам, что новые правила нанесут ущерб американской экономике, поставят под угрозу рабочие места, приведут к разгону инфляции и подрыву электрической сети США. «Администрация Байдена готова пожертвовать американским автопромом ради своей радикальной «зелёной» программы», — подчеркнул Коулман.

Республиканцы сходятся во мнении, что новая программа EPA де факто навязывает продажи электромобилей, хотя напрямую в законопроекте Агентства по охране окружающей среды запрет на бензиновые и дизельные автомобили не содержится. Противников у инициативы Белого дома много: к иску против EPA присоединились Кентукки, Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта, Вирджиния и Вайоминг.

Коллективный иск подан в Апелляционный суд США по округу Колумбия; в EPA ситуацию комментировать не стали. Интересно, что Агентству по охране окружающей среды уже пришлось значительно смягчить законопроект по сокращению выбросов, так как работники автомобильной промышленности выступили против первой редакции документа. Промежуточный итог противостояния зависит от результатов выборов президента США в ноябре.