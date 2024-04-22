Новейший дрифтовый Ford Mustang сгорел во время заезда

Новый сезон американского чемпионата Formula Drift начался с яркого во всех отношениях инцидента. Дрифтовый Ford Mustang, подготовленный для ирландского пилота Джеймса Дина ателье RTR Vehicles, которым владеет американский про-дрифтер Вон Гиттин-младший, сгорел во время пресс-дня в Лонг-Бич. Но это не помешало команде восстановить машину к заездам, а затем пилот даже одержал на ней победу в парных заездах и стал победителем стартового этапа сезона-2024.

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В рамках пресс-дня, когда представители прессы имели возможность прокатиться с пилотами Formula Drift, на трассе Лонг-Бич произошёл пожар. Джеймс Дин и его коллега-дрифтер Кевин Дарвиш, который выступал в роли блогера, отправились на очередной заезд, который закончился практически полностью уничтоженным автомобилем.

На кадрах видно, что когда Дин находился в заносе, из моторного отсека спорткара вырвалось пламя. Пилот быстро остановил машину и ему вместе с пассажиром удалось быстро покинуть салон до того, как огонь разгорелся. Это особенно важно с учётом того, что гонщик был экипирован в несгораемый комбинезон, а вот пассажир был в обычной одежде.

Спортсмен заявил, что в результате пожара сгорела линия системы впрыска закиси азота. Хотя спасателям удалось сбить огонь, они не смогли сделать это достаточно быстро — пламя уничтожило весь моторный отсек, а большая часть двигателя была серьёзно повреждена. Команде установить причину возгорания не удалось, но зато она починила автомобиль к заездам, а Джеймс Дин отблагодарил механиков за их труд, выиграв уик-энд.