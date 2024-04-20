Подсчитана стоимость владения кроссовером Omoda C5

Стоимость владения китайским компактным кроссовером Omoda C5 составит 1,64 млн руб. за пять лет, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ.

Автоэксперты уточнили, что под стоимостью владения автомобилем понимается сумма расходов, связанных с его эксплуатацией и владением, и потери машины в цене за указанный период.

По их данным, стоимость владения Omoda C5 за 1 км составляет 21,85 руб., в месяц — около 27,3 тыс. руб. Таким образом, заметили они, за год «набегает» 327,7 тыс. руб., за пять лет — 1,64 млн руб.

Напомним, что Omoda — это еще один суббренд компании Chery, который запустили в 2022 году. Цена Omoda C5 в исследуемой комплектации Ultimate в настоящее время составляет 2,363 млн рублей.

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Ранее в НАПИ представили аналогичный отчет по владению отечественной Lada Granta. По оценке специалистов, за пять лет россияне потратят на обслуживание автомобиля 1,1 млн рублей.