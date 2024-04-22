Сверхэкономичный Tank 300 выйдет ограниченным тиражом

Исполнительный директор Tank господин Гу Юкун заявил в соцсетях: есть две причины задержки бензин-электрической «трёхсотки». Во-первых, производственные мощности Great Wall не готовы к ажиотажному спросу на гибридный Tank 300. Во-вторых, разработка сверхэкономичного компактного внедорожника оказалась дорога, а себестоимость «превзошла ожидания».

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Концерн Great Wall подтвердил, что Tank 300 Hi4-T выйдет ограниченным тиражом 3000 экземпляров. Цены раскроют 22 апреля в 20:00 по Пекинскому времени, тогда же начнётся официальный приём предзаказов. Гу Юкун заявил, что речь идёт об «ограниченной разовой продаже». Топ-менеджер подтвердил, что «розеточный» внедорожник получит 9-ступенчатый автомат со встроенным электромотором и расположенную под углом 40 градусов тяговую батарею.

Из сертификационных документов известно, что сверхэкономичный Tank 300 оснастят 2,0-литровым турбомотором E20NB мощностью 252 лошадиные силы. Ёмкость литий-ионной батареи и мощность электродвигателя официально не подтверждены, но считается, что внедорожник получит аккумулятор на 37 киловатт-часов. Гу Юкун дал понять, что в Great Wall не готовы к «взрывоопасному» спросу на модель, поэтому гибридная «трёхсотка» окажется дорогой и малотиражной.

В настоящий момент топовый Tank 300 с 2,0-литровым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом и муфтой подключения передней оси стоит 227 тысяч юаней, а за «старший» гибрид Tank 500 нужно выложить 335 тысяч юаней. Цена нового внедорожника уместится в обозначенном выше диапазоне (32-47 тысяч долларов). Заряжаемый гибрид Tank 300 можно будет регистрировать на зелёные номера, и для китайских мегаполисов это очень выгодная сделка.