В России выставили на продажу практически новый BMW 5-Series E34

В столице продавец готов расстаться с коллекционным автомобилем, который ввезён из Германии год назад и полностью растаможен. Речь идёт о «пятёрке» BMW, выпущенной в 1989-м: первым владельцем седана был дедушка 1932 года рождения, который ездил на машине редко и не пропускал ТО. История обслуживания и прохождения немецкого техосмотра есть до 2022 года.

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«Капсульный» BMW 5-Series E34 почти всю жизнь провёл в городке Оберхаузен, в 2022 году седан приобрёл салон раритетных автомобилей, а из него «пятёрка» попала в Россию. Все необходимые документы для эксплуатации по дорогам общего пользования в нашей стране и ЕАЭС есть, но на учёт в ГИБДД машина не ставилась.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Продавец утверждает, что кузов, за исключением одного элемента, в родном окрасе, а нареканий по технике нет: всё работает, в том числе кондиционер. При этом BMW 5-Series аутентичная: обошлось без доработок экстерьера и интерьера. Комплектация не бедная: кожаный салон, кондиционер, ABS, электростеклоподъёмники, магнитола.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Поскольку речь идёт о массовой версии 525i в дорестайлинге, под капотом шестицилиндровый 2,5-литровый атмосферный инжекторный мотор (170 сил, 222 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». С места до 100 км/ч такая «пятёрка» разгоняется за 9,5 секунды и набирает 221 км/ч. Выпускались подобные машины до апреля 1990 года.

За раритетный автомобиль хотят выручить 6,5 миллиона рублей. Утверждается, что даже в Германии олдтаймер с таким пробегом — большая редкость, и при должном хранении и обслуживании «пятёрка» станет инвестицией в будущее. За сравнимую сумму в России можно приобрести ухоженную BMW 5-Series (G30) в богатой комплектации.