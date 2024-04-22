Тест-драйв Tesla Cybertruck: хайп-мобиль из будущего

Когда в 2019 году первый прототип Tesla Cybertruck был представлен публике, многие насмехались над простотой линий и сравнивали его с детским рисунком. Те, кто разбирается в технологиях, наоборот, ставили под сомнение саму возможность произвести автомобиль из нержавеющей стали. Мол, слишком сложна в обработке. Однако Илон Маск уже много раз доказывал, что невозможное возможно, пусть и не всегда в заявленные сроки. Алексей Дмитриев ознакомился в США с серийным Кибертраком и спешит поделиться впечатлениями.

© Motor.ru

Cybertruck наделал много шума сразу после презентации в 2019 году и собрал почти 2 миллиона предказазов. Изначально чудо-мобиль обещали начать выдавать клиентам к концу 2021 года и цены анонсировали до неприличия привлекательные (от 40 до 70 тыс долларов). Правда по давней тесловской традиции сроки несколько раз переносили, а цены во время пути тоже успели подрасти. В итоге, на первую партию под названием «Foundation series» была введена наценка в 20 тысяч долларов. Выходит, что первые обладатели выложили за свои машины по 100 тысяч долларов, а ведь есть еще и трехмоторный «Киберзверь» (исполнение Cyberbeast мощностью 845 сил), который обойдется в 120 тысяч c учетом наценки.

© Алексей Дмитриев

Впрочем, я бы не судил строго, когда речь идет о столь особенном продукте. По слухам задержки были вызваны сложностями в штамповке кузовных панелей и желанием маркетологов добавить в автомобиль опции, которые уже были анонсированы конкурентами, вроде полноуправляемого шасси, которое появилось у GMC Hummer EV. Кроме этого, с начала пандемии из-за недостатка некоторых комплектующих, машины подорожали по всему миру, и США в этом плане не исключение.

Цена среднего нового автомобиля уже перевалила за 50 тысяч долларов. Несмотря на то, что Tesla умеет зарабатывать на одном автомобиле больше остальных производителей, всё равно рынок есть рынок, и удержать цены на обещанном уровне было не только нереально, но и неразумно. На таком хайпе надо зарабатывать!

Уникальных преимуществ у Кибертрака хватает: необычный дизайн, кузов из неокрашенной стали, полноуправляемое шасси с пневмоподвеской, огромное ветровое стекло, полупрозрачная стеклянная крыша, система фильтрации воздуха, улавливающая до 99,97% частиц, вместительный закрываемый грузовой отсек и сумасшедшее ускорение. Такой автомобиль идеально бы вписался в сериал «Кибердеревня» вместо летающей «буханки». Хотя, если бы Маск жил и трудился в России, то он вряд ли бы сделал пикап, ведь они у нас продаются слабовато.

© Алексей Дмитриев

В Америке наоборот: пикап (или «трак») — самый продаваемый тип кузова, за которым следуют кроссоверы всех мастей, поэтому не мудрено, что компании-новички вроде Rivian начинают как раз с этих двух форм-факторов. Тем более, что легким движением руки пикап несложно превратить в элегантный кроссовер. Ровно по этому пути пошел и Hummer. Пикап в США больше, чем пикап. Этакий идеальный автомобиль. Днем — рабочая лошадка. Вечером и по выходным — семейный автомобиль. Ну или просто демонстрация статуса (если хочется показать свою крутость и хозяйственность).

В отличие от большинства американских пикапов, рамы у Кибертрака нет, несущий кузов выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, который маркетологи называют «экзоскелетом», размещен поверх «скейтборда» из батареи и двух осей. Лакокрасочное покрытие отсутствует, поэтому все пикапы одного цвета, хотя за доплату предложена оклейка пленкой белого или черного цвета.

Тесловцы хвастаются пуленепробиваемостью кузова, что правда лишь от части. Если от обычного легкого пистолета он может и защитит, то от винтовки — нет. Да и стекла у машины самые обычные. Было бы правильнее сказать, что пикап обладает сопротивляемостью к пулям, которая стала побочным эффектом использования довольно толстого листа нержавеющей стали. Так что ездить на Кибертраке в плохом районе я бы не советовал.

© Алексей Дмитриев

Что до слова «Кибер», то эта приставка означает всё, что так или иначе связано с компьютерами или интернетом. Строго говоря, все современные автомобили уже в значительной степени стали компьютерами, но Cybertruck в этом направлении продвинулся чуть дальше. Рулевое управление организовано «по проводам» без механической связи между рулем и колесами, а его острота и отклик меняются в зависимости от скорости или угла поворота колес. Да и сам руль не совсем руль, а скорее штурвал, но вращать его на несколько оборотов не придется, так как максимальный выворот колес достигается при отклонении руля всего на полоборота, почти как в болиде Формулы 1.

Кибертрак стал первым электромобилем марки Tesla с 800-вольтовой электросистемой, которая имеет массу преимуществ (быстрота зарядки, меньше потерь, тоньше провода) и в будущем скорее всего станет отраслевым стандартом. Ну и разумеется, фирменный тесловский подход к созданию интерьеров. Главное место на передней панели занимает монитор диагональю 18,5 дюйма, а количество физических кнопок сведено к минимуму. Для пассажиров заднего ряда имеется отдельный экран на 9,4 дюйма, с которого можно управлять климатом и потреблять контент вроде Netflix или Youtube.

© Алексей Дмитриев

Сам интерьер качеством не впечатляет, как, впрочем, и почти любая Tesla. Если за исполнение кресел можно с натяжкой поставить «хорошо», то центральная консоль выглядят «на троечку». Вообще, работа с поверхностями и материалами у Теслы хромает. На ярком солнце видно, что белая кожа, которая натянута на торпедо, в районе поясной линии очень неровная. Создается впечатление, что под ней грубый необработанный пластик. Не слишком опрятно выглядят и две плоскости под зарядку телефонов. Одним словом, салон отдает предсерийностью. Надеюсь, в будущем эти огрехи уйдут, как это случилось с рестайлинговой «трешкой», которая сделала большой шаг вперед в качестве отделки.

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

И при всем этом Кибертрак не раздражает. Это как сесть в корабль пришельцев и начать критиковать его за уровень воспринимаемого качества. Скорее, в нем чувствуешь предвкушение, как в машине времени перед скачком в будущее. Да и внешне он не совсем соответствует нашему времени. Даже на фотографии кажется, что его просто «скопипастили» в наше время откуда-то из другой реальности.

© Алексей Дмитриев

К экстерьеру претензий меньше. Качество штамповки, зазоры, торцы — всё сделано весьма прилично. Круглыми оставили только колеса, а все остальное угловатое, даже зеркала. Сам дизайн местами слишком «острый». В частности, углы грузового отсека и передних крыльев выглядят угрожающе. Зазевавшийся велосипедист вполне может травмироваться. Кстати, американские требования безопасности значительно мягче, поэтому на местных дорогах можно встретить и военные Хаммеры, и лифтованные пикапы, которые в Европе просто не прошли бы сертификацию. Да и тюнерам руки не заламывают.

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

Отгружать товарные Кибертраки формально стали сразу после презентации в техасском Остине в конце прошлого года, хотя фактически массовым этот процесс стал всего пару месяцев назад. Первые владельцы пытаются на этом заработать. Например, на сервисе Turo пикапы сдаются по цене 500–600 долларов в день. Мне пришлось съездить в город Venice, что на западном побережье Флориды, чтобы протестировать Кибертрак. Там живут сплошь богатые пенсионеры. Я предполагал, что им не будет никакого дела до нашего электромобиля. Однако во время каждой остановки для небольшой фотосессии вокруг моментально собирался народ. Надо отметить, что особое восхищение вызывал цвет. Тестируемый автомобиль обтянут пленкой цвета хамелеон под названием «Spectrum», что только добавляло масла в огонь всеобщего интереса.

© Tesla

Машины из первой партии «Foundation series» оборудованы полным приводом и двумя электромоторами (по одному на каждую ось) с блокировками дифференциалов. Совокупная мощность — 600 л.с., а крутящий момент приложенный к колесам, — 10080 Нм. Разгон до 60 миль в час занимает 4,1 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч, снаряженная масса — 2995 кг. Запас хода на полном заряде — до 547 км. Правда, первые владельцы уже начали жаловаться, что реальный запас хода слишком далек от заявленных цифр. Предусмотрен и «Power bank» — дополнительная батарея, блок которой размещается в грузовом отсеке. С этой опцией запас хода увеличится примерно на 200 км. Зарядное устройство поддерживает мощность до 250 кВт, за 15 минут зарядки от фирменного терминала Supercharger нового поколения можно увеличить запас хода на 206–218 км.

© Tesla

Эргономически Cybertruck не подарок. Например, у прототипа, показанного 5 лет назад, были утапливаемые дверные ручки, как у многих современных автомобилей. У серийного пикапа их нет вообще. Чтобы попасть внутрь, надо нажать на кнопку в районе стоек, после чего дверь немного «отстреливается». Неудобно, но прикольно. Изнутри двери открываются с помощью кнопки, но есть и дублирующая ручка, за которую можно потянуть. Органы управления тоже далеки от общепринятых норм. Никаких подрулевых рычажков. Указатели поворота, управление дворниками и режим дальнего света реализованы в виде кнопок на руле, а режим трансмиссии выбирается бегунком в левом верхнем углу монитора.

© Алексей Дмитриев

Обзор назад заслуживает отдельного рассказа. Да у пикапа есть заднее стекло, пусть и довольно узкое, но при складывании сдвижной шторки грузового отсека, обзор в него блокируется. Узкое зеркало заднего вида становится бесполезным. Вместо того, чтобы сделать его активным в виде ЖК дисплея, как на многих моделях GM, тесловцы решили вынести изображение на центральный дисплей. Причем перетаскивать его можно почти в любую часть экрана. «Сомнительно, но окей», — как сказал бы один известный банкир. Можно ли не закрывать шторку? Можно, но это понизит аэродининамическую эффективность и скажется на запасе хода.

© Tesla

В салоне нет ни одной круглой детали, кроме, пожалуй, крутилок на руле. Даже подстаканники выполнены в виде шестиугольников с треугольными выступами. Внутри много пространства, особенно впечатляюще выглядит «подоконник» передней панели. Во многих автомобилях тяжело дотянуться до нижней кромки ветрового стекла, а в Кибертраке до него дотянуться и вовсе невозможно. Как, интересно, владельцы будут протирать стекло в будущем? С помощью швабры или щетки?

© Tesla

На втором ряду довольно просторно, хотя спинки сидений установлены вертикальнее, чем в легковых машинах или кроссоверах, чтобы не съедать много места у грузового отсека. Такой «осанкой» страдают многие пикапы. Тонированное стекло крыши пропускает ровно столько света, чтобы это не напрягало. Спереди вместо капота небольшой багажник, куда легко влезет большая спортивная сумка. Многие блогеры уже провели эксперименты и подсовывали разные предметы под крышку во время закрывания, и Cybertruck был к ним беспощаден.

© Tesla

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

© Алексей Дмитриев

Двери у пикапа с безрамочным остеклением, но несмотря на заверения производителя об утолщенных стеклах, на ходу Cybertruck оказался весьма шумным. Троллейбусный электрогул проникает в салон заметно активнее, чем в легковых Теслах. Плюс шум от внедорожных шин добавляет гула и вибрации. Я специально сел потом в Model Y, чтобы проверить, не показалось ли мне. Не показалось.

Привыкнуть к ультраострому рулевому управлению получилось довольно быстро. Это, пожалуй, единственное, что меня немного беспокоило. Нервным поведение пикапа не назовешь. Он легко следует за рулем и неплохо держит «ноль», хотя изначально предполагаешь, что управление будет нервным и дерганым. За счет того, что обод руля пусть и не круглый, но все-таки замкнутый, управлять машиной можно и одной рукой.

© Алексей Дмитриев

По плавности хода Кибертрак далеко не самый комфортный автомобиль. Впрочем, это черта всех моделей Tesla — они довольно жесткие. На Cybertruck чувствуется микропрофиль дорожного полотна, вибрация от довольно агрессивных покрышек.

Ускорение ожидаемо интенсивное и развивается линейно под аккомпанемент нарастающего электрического гула. Несмотря на большую площадь остекления и относительное неплохую обзорность, передние стойки блокируют большие сектора обзора. И даже с учетом треугольных форточек, пешеход легко за ними спрятаться. Однако, буквально спустя пару минут после того, как привыкаешь к виду, начинаешь просто ехать. Особенно удобно на Кибертраке разворачиваться. Никаких тебе наматываний на руль... полоборота, задние колеса «дают угла» и ты уже завершил маневр. Диаметр разворота пикапа (11,3 м) оказался меньше, чем у Tesla Model S.

© Денис Зорин

Немного отвлекает необходимость обращаться к дисплею, чтобы включать заднюю, зато приехав месту назначения, необязательно специально нажимать «P», достаточно лишь открыть дверь, и пикап самостоятельно встанет в паркинг. Вот к чему сложно пока еще привыкнуть, это к постоянным взглядам со стороны. Такие машины принято называть «шоу стопперами» ведь всё внимание обращено на них.

За рулем Cybertruck ты весь в ощущении управления чем-то совершенно необычным и необыкновенно крутым. Словно кто-то из родственников привез тебе крутые кроссовки, а на дворе еще конец 80-х. Ты идешь и тебе кажется, что все смотрят на тебя. Ты просто наслаждаешься этим моментом. Стоит выйти из электромобиля, сразу начинаются вопросы и просьбы разрешить сделать фото.

© Денис Зорин

Такой хайп продлится еще максимум полгода, потому что, судя по фото с производства и количеству отгрузок, завод в Остине наращивает темп и в отличие от Hummer EV по-настоящему старается удовлетворить спрос. С учетом двух миллионов предзаказов вполне вероятно, что скоро на дорогах электропикапы будут встречаться каждый день и станут частью пейзажа.

© Денис Зорин

По размеру Cybertruck весьма крупный: 5682 мм в длину, 2200 мм в ширину (со сложенными зеркалами) и 1791 мм в высоту. Это располагает его где-то между Rivian T1 и полноразмерными американскими пикапами, вроде F-150 и RAM 1500. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составляет 0,335, что неплохо для автомобиля такой внешности. Адаптивная пневмоподвеска обеспечивает вертикальный ход колес 305 мм и максимальный дорожный просвет 443 мм. Пикап имеет 20-дюймовые колеса со «злыми» внедорожными шинами внешним диаметром 35 дюймов.

© Tesla

Размеры грузовой платформы в реальности не так уж и малы — 1,8 м в длину и 1,2 м в ширину. Отсек оснащен шторкой с электроприводом, под которой прячется 1,9 кубометра полезного объема. Сдвижная шторка управляется внопками на левом борту. Внутри есть подсветка и электрические розетки на 110 и 220 В для подключения электроинструмента. С их помощью можно даже зарядить другой электромобиль. Открывающийся борт не оборудован электроприводом, но зато оснащен доводчиком, поэтому хлопать им не обязательно. Под полом расположился небольшой «багажник», где можно спрятать что-то ценное или использовать его в качестве кулера со льдом для хранения напитков во время выезда на природу. Впрочем, такой фишкой может похвастаться не только Кибертрак.

© Алексей Дмитриев

Полноприводные версии имеют грузоподъемность 1134 кг, и по этому показателю Cybertruck опережает не только электрический Ford F-150 Lightning (1014 кг), но и модели с двигателями внутреннего сгорания. Максимальная масса буксируемого прицепа — пять тонн. Для сравнения: у электро-Форда этот показатель не превышает 4,5 т, но бензиновые и дизельные пикапы могут тянуть до шести тонн. Смею предположить, что типичная аудитория Кибертрака редко будет что-то таскать или возить в кузове. Инженеры даже не предусмотрели никаких помощников для доступа в кузов, как сделано, например, у Хаммера.

Старшая версия называется Cyberbeast, и она оснащается тремя электромоторами (один на передней и два на задней оси). Максимальная мощность — 845 л.с., крутящий момент на колесах — 13960 Нм, а снаряженная масса — 3104 кг. Разгон до 97 км/ч занимает умопомрачительные для столь крупного и тяжелого автомобиля 2,6 секунды! Максимальная скорость — 209 км/ч, а запас хода — 515 км

© Денис Зорин

Позже появится базовая версия с задним приводом и одним мотором. Такой пикап разгоняется «сотни» за 6,5 секунды и оснащается самой маленькой батареей, обеспечивающей порядка 400 километров хода. Стоить он будет 60 990 долларов, но появится в продаже только в 2025 году.

Несмотря на всю уникальность Cybertruck, у него немалый антирейтинг. Люди считают его уродом, неуклюжей попыткой переизобрести пикап и вообще довольно бесполезной игрушкой. Пусть так! Но за рулем электропикапа чувствуешь себя по-настоящему счастливым, как мальчишка, впервые севший за руль. «Я еду», — думал я тогда, а сегодня я думаю: «Я еду на Cybertruck».

© Денис Зорин

Мы живем ради эмоций, а машины как раз и созданы для того, чтобы дарить таковые. К сожалению, в последнее время машины стали однотипными и довольно скучными. Если взять прямых конкурентов, то их характеристики и даже дизайн будет отличаться минимально. Кибертрак — совсем из другого мира и совершенно точно приближает будущее, а владельцу дарит ощущение счастья и заставляет людей оборачиваться.