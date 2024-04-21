Владельцев автомобилей предупредили о новой опасности весной

Опрошенные RT эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание автовладельцу в весенне-летний период. Так, по словам специалистов, стоит помнить, что возрастает количество загрязнителей, которые могут негативно влиять на исправность систем автомобиля.

«Весной значительно возрастает количество загрязнителей, которые могут негативно влиять на исправность систем автомобиля. Пыль и грязь могут накапливаться на различных подвижных деталях, что постепенно приводит к их износу и повреждению. Это особенно затрудняет работу таких механизмов, как подвеска, трансмиссия и тормоза», — предупредил эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Он напомнил, что пыльца растений также представляет опасность.

«Она содержит особые вещества, которые могут оказывать коррозионное воздействие. Например, кислоты, которые наносят вред кузову и краске автомобиля. Кроме того, пыльца накапливается в воздушном фильтре, в результате он постепенно забивается, из-за чего снижается производительность двигателя и повышается расход топлива», — объяснил Соколов.

Также скопление пыльцы и пыли в системе кондиционирования может вызывать аллергические реакции у водителя и пассажиров — это особенно опасно для людей с астмой, заявил собеседник RT.

Специалист посоветовал регулярно мыть авто, а также установить защитные кожухи.

Кроме того, по его словам, регулярная замена воздушных фильтров поможет избежать засорения двигателя и системы охлаждения.

Помимо этого, эксперт порекомендовал нанести защитные средства для стёкол и оптики.

В свою очередь, Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL, заявил, что перед летним сезоном необходимо провести диагностику двигателя, подвески, коробки передач и трансмиссии, а также заранее почистить детали радиатора и провести обслуживание системы охлаждения.

«Дополнительно стоит проверить состояние тормозной магистрали. Важно учитывать, что больше всего коррозии и воздействию реагентов подвержены трубки, расположенные на днище автомобиля, а также поршни и направляющие тормозных суппортов», — рассказал он.

Что касается масел, то большинство на российском рынке всесезонные, применять их можно в любое время года, объяснил эксперт.

«Если вы используете смазочные материалы, содержащие пакеты присадок из КНР, рекомендуем менять их в два раза чаще, чем европейскую продукцию, так как они рассчитаны на меньший срок эксплуатации. По возможности используйте одинаковые категории масел и старайтесь не смешивать смазочные жидкости, так как некоторые из них могут вступить друг с другом в химическую реакцию, что приведёт к пенообразованию и сбоям в работе автомобиля», — предупредил Буров.

По его мнению, ещё важно уделить особое внимание тому, что скрыто от глаз и находится под капотом.

«Наличие небольшого количества пыли на двигателе, радиаторе, аккумуляторе, катушках зажигания, монтажном блоке и других деталях допускается, однако сильное загрязнение может привести к поломке автомобиля», — предупредил специалист.

Промывать подкапотное пространство водой под напором категорически не рекомендуется, так как это может привести к выходу из строя электронных и других компонентов, особенно если они слабо загерметизированы, пояснил эксперт.

«Для уборки подкапотного пространства можно использовать сухой лёд, испарения которого создают достаточный уровень влажности, но при этом не повреждают комплектующие, или деминерализованную воду», — заключил Буров.

Ранее терапевт Максим Антонов предупредил в беседе с RT, что долгие заторы на дорогах не только сказываются на эмоциональном состоянии, но и могут навредить здоровью.