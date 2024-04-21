Фредерик Вейс о Джоэле Эмбииде: «Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию»

Под предлогом того, что он отличный спортсмен, он получил французское гражданство. Я считаю, что это возмутительно и позор. Мне плевать на его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат.

Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию. Он не будет играть на Олимпийских играх. Он прилетит в аэропорт со сборной США, а мы скажем: «Ты не имеешь права входить на территорию Франции, возвращайся к себе домой. Ты камерунец, ты американец, ты не француз, уходи», – заявил бывший центровой сборной Франции, ныне эксперт.

В июле 2022 года Франция предоставила Эмбииду гражданство как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года он стал гражданином США и теперь на Олимпиаде в Париже будет выступать в составе американской сборной.