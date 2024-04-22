Энтузиаст стилизовал Nissan Skyline Crossover в вариант GT-R

В 2009 году Nissan представил кроссовер Skyline Crossover, который хотя и относился к модельному ряду Skyline, но представлял собой Infiniti EX37 с шильдиками Nissan, предназначенный для японского рынка.

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Для настоящих фанатов трушного JDM это было серьёзным ударом, порочащим чистоту легендарного имени Skyline. С одной стороны, многие остались недовольны, но с другой — это дало свет одному очень любопытному автомобилю.

Если есть купе Nissan Skyline GT-R, то почему бы не сделать такой же вариант для Skyline Crossover? Именно такой проект мы обнаружили на одном из японских сайтов.

Чтобы превратить кроссовер Nissan Skyline в вариант GT-R, пришлось скрестить оригинальные пластиковые бамперы от купе с металлическими крыльями кроссовера. Задний бампер от GT-R пришлось разрезать, чтобы дверь багажника кроссовера могла открываться.

А ещё пришлось перенести нишу для номерного знака, которая теперь располагается почти между задними фонарями. И даже задние стойки крыши была переделаны, чтобы лучше имитировать линию крыши GT-R.

Далее была скорректирована ширина колеи и установлены колёса от GT-R. Кузов окрасили в один цвет, но не забыли про фишку купе в виде чёрных передних стоек крыши. Нашлось место и для оригинального спойлера GT-R.