В России выросла доля продаж кроссоверов класса С

По итогам I квартала 2024 года именно такие машины пользовались наибольшим спросом. Доля продаж кроссоверов классов D и E также выросла. Популярность машин класса B напротив снижается. Финансовая ёмкость отечественного авторынка в I квартале составила 1,1 трлн рублей.

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Об увеличении продаж автомобилей класса С в России сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». В период с января по март в стране было реализовано 75 080 новых кроссоверов этого класса. На долю таких моделей приходится 23% всех продаж. Лидером в сегменте стал Haval Jolion. Кроссоверы сегментов D и E проданы в количестве 67 921 и 25 458 машин соответственно. Сегмент SUV D прибавил 4% (до 21%), а сегмент SUV Е – 2% (до 8%).

Автомобили В-класса стали продаваться хуже. В I квартале 2023 года доля субкомпактных легковушек составляла 29%, а в аналогичном периоде 2024 года – 21%. Кроссоверы сегмента B просели с 20 до 16%.

Специалисты «Автостата» связали успех кроссоверов сегмента С с приходом множества китайских моделей. То же самое произошло и в других классах: в D лидирует Geely Monjaro, а в E – Changan UNI-K. Во всех классах присутствует большое число моделей – свыше сотни в каждом. Для сравнения, в B их лишь 46, а кроссоверов – 51. Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отметил, что стоимость автомобилей класса С почти не отличается от цен на машины В-класса; покупатели предпочитают взять машину побольше.

Ранее, напомним, стало известно, что продажи машин идут с опережением прогнозов. В I полугодии они могут превысить 700 тысяч.