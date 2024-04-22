Необычные Chevrolet Camaro, которые сейчас можно купить

Открывает подборку представитель V поколения 2011 года выпуска за 1 790 000 ₽. Его кузов оформлен в «камуфляжном стиле», притом «камуфляж» основан на матовых серо-бело-чёрных цветах. Дизайн выполнен в стиле супрематизма (хотя некоторым видятся зеброобразные мотивы). Под капотом машины скрывается 312-сильный двигатель объёмом 3,6 литра.

© Quto.ru

Chevrolet Camaro V поколения 2013 года выпуска обтянут плёнкой «золотой хром», а крыша, крышка багажника и капот — «карбоновой» плёнкой. Вдобавок поверхность зашищена слоем полиуретана. Стоит такой вариант, оборудованный 326-сильным атмосферником, 3 500 000 ₽.

Столько же просят за более свежий Chevrolet Camaro VI поколения 2019 года выпуска. Но есть нюанс: модель оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 275 л.с. Кузов чёрного цвета украшен эффектными жёлтыми полосами. Жёлтые вставки есть и в чёрном кожаном салоне.

А ещё эксперты «Авито» выбрали доступные для покупки необычные автораритеты. Так, ярким представителем автомобильной эпохи середины прошлого века является Porsche 356 Speedster. На «Авито» есть вариант 1956 года выпуска. Машина оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л.с.