Компания Hennessey Performance, которая славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских марок, устроила дрэг-гонку двух моделей. В соперники стандартному Ram TRX тюнеры из Техаса выбрали Cadillac Escalade-V, оснащённый пакетом доработок собственной разработки — в результате тюнинга мощность силовой установки вырастает до 850 лошадиных сил, а крутящий момент — до 855 ньютон-метров. Тюнеры свели своё творение со стоковым пикапом.

Стандартный внедорожник весит 2820 килограммов, но на эту массу у заводского Escalade-V приходится 682 лошадиные силы и 885 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащён 6,2-литровым бензиновым V8 с наддувом, имеет полноприводную трансмиссию и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Пакет H850 увеличивает параметры двигателя до 850 лошадиных сил и 855 Нм, но никаких прочих изменений в модель не вносится — ходовая часть и тормоза остаются стандартными.

Аналогичный двигатель — 6,2-литровый V8 — установлен и под капотом Ram 1500 TRX. Пикап в своём стандартном исполнении имеет мощность 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Привод тоже полный, однако коробка передач — уже 8-ступенчатый «автомат». И весит такой автомобиль 2920 килограммов.