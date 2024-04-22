Проверку операторов ТО могут ужесточить. Уменьшится ли количество нарушений

МВД предлагает установить новые факторы, которые послужат причиной для проверки операторов техосмотра. Если, конечно, они подозреваются в выдаче диагностических карт без проведения техосмотра.

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Речь идет, по сути, всего о двух моментах. Внесение в карту номера тахографа, который не соответствует номеру в базе данных. Это, конечно, касается большегрузов и автобусов. По мнению ведомства, такая подмена номера может свидетельствовать о недобросовестной работе пункта ТО.

Второй момент - это фотографии. Дело в том, что еще в 2020 году появилось требование, чтобы при проведении техосмотра оператор делал снимки автомобиля, приехавшего на эту процедуру. Сначала, до процесса, спереди, потом, после процесса, сзади. Однако такая методика не гарантировала, что съемки будут реальными. Мастера фотошопа подтянулись сюда и начали вклеивать фотографии реальных машин в фон реального пункта техосмотра.

В 2022 году, после вступления в силу новых требований, фотографировать машины потребовалось и под углом. Чтобы было видно переднюю часть и бок машины. А также на фотографии должен был фигурировать эксперт. Как напомнил генеральный директор оператора техосмотра "Автофорвард" Андрей Мозгин, после проведения ТО необходимо было сделать еще одно фото. А именно - эксперта на фоне машины, но - с противоположного угла и сзади. Чтобы был виден номер, а также борт автомобиля.

Все это преследовало определенные цели. Исключить продажу диагностических карт без осмотра машины. Но тут в бой вступили фотошоперы. Иногда грамотные, иногда - не очень. Последние выдавали на-гора, то есть в базу ТО, довольно странные фотографии. На некоторых машины летали. Под ними не было того, на что могут опираться колеса. Под некоторыми росла трава, в том числе на смотровой яме.

Однако в соответствии с проектом, который МВД выдвинуло на обсуждение, больше всего было проблем с антуражем. В дверях и стеклах отражался пейзаж, не соответствующий времени и месту проведения съемки. Где-то на улице темно, а в кадре - яркий солнечный день. Где-то в элементах кузова или стеклах отражаются деревья, сугробы, элементы дороги, хотя проверка проходит в закрытом гаражном комплексе. Где ни деревьев, ни прочих элементов дороги быть не может.

В базу техосмотра поступали довольно странные фотографии. На некоторых машины летали. Они не касались колесами пола

Как пояснил дизайнер-ретушер Евгений Дацюк, исправить отражение на машине и стеклах несложно. Все зависит от времени. Можно взять изображение с реального авто, которое приехало на этот пункт осмотра. На это может уйти от 20 минут до 2 часов.

Самый простой вариант, использовать похожую модель автомобиля, приехавшую на пункт ТО. Тогда останется только подменить номер.

Однако для предотвращения возникновения такой ситуации МВД предлагает новый метод. Инспекторы будут проверять, а мог ли эксперт, фигурирующий на фото, быть участником этой съемки? Может, он был в отпуске? Или была не его смена.

Между тем такая странная ситуация, как подмена и редактирование фотографий, давно решена в Российском союзе автостраховщиков. При оформлении происшествия по Европротоколу с помощью электронных приложений фотографии с места происшествия улетают в электронную базу РСА. И подкорректировать их никто не может. Пользователь просто не имеет к ним доступа. К ним и сами страховщики имеют доступ только в процессе их изучения. Скорректировать картинку они не могут.

Не стоит ли использовать и при проведении техосмотра именно такую технологию, а не изобретать новый велосипед?