Porsche установили корпус от гоночного болида на гусеницы

Хотя мы все восхищаемся прототипами, участвующими в гонках «24 часа Ле-Мана», но все они остаются без работы, как только пересекают финишную черту. Часть из них попадает в частные коллекции и музеи, однако компания Porsche решила сделать со своим 919 Hybrid нечто очень особенное.

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На форуме Car Design Event 2024 в Мюнхене, Германия, Porsche показал гоночный болид, установленный на гигантские гусеницы. Изначально его собрали для снежной вечеринки FAT Mankei 2023, проходившей в австрийских Альпах.

Когда компания только начинала свою деятельность, автопроизводитель использовал серпантин, ведущий к перевалу Глокнер, для испытаний своих автомобилей. Водители-испытатели часто останавливались в ресторане Mankei, который недавно был отремонтирован с помощью Фердинанда Порше.

Однако, учитывая частые снегопады, дорогу к ресторану часто заваливает снегом. Porsche Design увидела в этом возможность и подумала, что модифицированный 919 Hybrid мог бы стать идеальным всесезонным автомобилем для менеджера ресторана.

Проект получил название FAT 919 Snowcat. Гусеницы позаимствованы у какой-то горной снегоуборочной техники, хотя их красный цвет напоминает тракторы, которые когда-то производила Porsche. Сверху установлен корпус прототипа гоночного автомобиля.

В свое время 919 Hybrid был серьезным конкурентом, заняв первое место в общем зачете «24 часа Ле-Мана» в 2015, 2016 и 2017 годах. Он оснащен гибридной силовой установкой мощностью 900 л.с. (671 кВт), в основе которой лежит 2,0-литровый V4.