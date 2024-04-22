Китайцы хотели купить один из французских брендов Stellantis

Босс концерна Карлос Таварес дал понять, что предложения сократить количество брендов в орбите Stellantis поступают постоянно. Топ-менеджер признал: вопрос «убийства» некоторых марок рассматривался на уровне руководства автогиганта; в 2021 году один из конкурентов был готов приобрести Alfa Romeo, а в 2023 году заинтересованность в одном из французских брендов проявил партнёр из Поднебесной.

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Все предложения о распродаже активов Stellantis господин Таварес отверг. Топ-менеджер особо отметил, что Alfa Romeo является «величайшей жемчужиной» концерна. Силу и потенциал марки продемонстрировал лимитированный суперкар 33 Stradale: по мнению Тавареса, этот проект стал возможен только благодаря хорошему менеджменту и грамотному маркетингу.

Какой французский бренд заинтересовал китайского партнёра, и что это был за партнёр господин Таварес умолчал. Однако в Поднебесной у Stellantis были СП с Dongfeng, а брендов из Франции всего три: Citroen, Peugeot и DS. По слухам, прошлой осенью Dongfeng стал единоличным владельцем китайских заводов Citroen и Peugeot, а условия соглашения таковы, что китайский партнёр может выпускать автомобили под французскими марками в течение десяти лет.

У концерна Stellantis обострились отношения с властями Италии, но Карлос Таварес настаивает, что автогигант останется в стране на Апеннинах и продолжит в неё инвестировать. План Stellantis подразумевает локализацию в Италии двух новых автомобильных платформ и создание завода по производству аккумуляторов. Господин Таварес предостерёг власти от партнёрства с китайскими автопроизводителями: по мнению топ-менеджера, исконно итальянские марки может постигнуть судьба Volvo и MG.