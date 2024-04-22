За сколько времени автомобили Geely разгоняются до «сотни»

За последние несколько месяцев редакция Quto протестировала всез исключения модели Geely, представленные на российском рынке. И для каждой машины мы замеряли время разгона до «сотни». Сразу предупредим: эти результаты любопытны, но не релевантны, так как проводились в разное время, с разными шинами и при разной погоде.

© Quto.ru

Geely Emgrand

От 1 849 990 до 2 489 990 ₽.

Под капотом Geely Emgrand могут стоять разные силовые агрегаты. Но специально для российского рынка приготовлен эксклюзивный вариант — это связка 1,5-литрового атмосферника (122 л.с.) и шестиступенчатого «автомата».

Динамика разгона этого бюджетного седана оказалась на уровне других одноклассников: наш измерительный комп­лекс зафиксировал разгон до 100 км/ч за долгие 11,9 секунды. Что кстати, неплохо, ведь производитель заявлял 12,6.

Geely Okavango

От 3 449 990 до 3 599 990 ₽.

Для этого семиместного кроссовера Geely доступен лишь двухлитровый торбомотор, дефорсированный до налоговыгодных 200 сил, с которым идёт 7-ступенчатый преселективный «робот». В Китае аналогичный агрегат выдаёт 218 сил.

И опять паспортные данные, заявленные компание, оказались скромнее измеренных нами! У нас Okavango уверенно разогнался до «сотни» за приятные для столь крупной машины 8,4 секунды. Хотя документы обещали ускорение за 9,6.

© Geely

Geely Coolray New

От 2 484 990 до 2 949 990 ₽.

У рестайлингового «Кулрея» ­вместо трёхцилиндрового двигателя серии JLH-3G15TD установлен тоже полуторалитровый, но четырёхцилиндровый турбомотор BHE15-EFZ. Его для российского рынка дефорсировали со 181 до 147 л.с.

И со второй попытки новичок показал результат 8 секунд ровно. Впрочем, это — в пределах погрешности: на российском сайте китайской марки указано, что кроссовер должен выполнять упражнение на десятую долю секунды медленнее.

Belgee X50 (Geely Coolray)

От 2 344 990 до 2 754 990 ₽.

У трёхцилиндрового мотора мощнось тоже снижена: с китайских 177 до наших 150 л.с. И коробка передач та же — 7-сутпенчатый «мокрый» преселективный «робот». Кто будет быстрее во время наших тестов?

Обновлённый Coolray пусть немного, но динамичнее. Чтобы разменять «сотню», дорефоррменному вседорожнику, который теперь продаётся под именем Belgee X50, потребовались 8,5 секунды. Завод обещал результат 8,4.

© Geely

Geely Atlas

От 3 194 990 до 3 494 990 ₽.

200-сильный двигатель нового «Атласа» знаком по другим моделям Geely, включая вышеупомянутый Okavango. Он также дефорсирован на 18 «лошадок», сохранив неизменный крутящий момент на уровне 325 Нм.

Документы обещают, что 100 км/ч должны появиться на цифровом спидометре через 8,2 секунды. Но даже китайские «липучки» не помешали улучшить этот реузльтат! В наших зимних замерах автомобиль ускорился за 7,8.

Geely Atlas Pro

От 2 683 990 до 3 393 990 ₽.

В прошлом году марка Geely порадовала российских потребителей, выпустив налоговыгодную модификацию кроссовера Atlas Pro. И мы протестировали 150-сильный «Атлас», чтобы понять, как его характер изменила потеря 27 сил.

В наших заездах модель выдала результат 10,5, а с отключенными потребителями, включая кондиционер, — 10,4 секунды. По паспорту, 150-сильная версия должна выполнять спурт за 11 секунд, а 177-сильная — за 10,5 секунды.

Geely Tugella

От 3 809 990 до 4 389 990 ₽.

В России существуют модификации на 199 и 238 сил. В обоих случаях кросс-купе полагаются двухлитровые трубомоторы, 8-диапазонные «автоматы» и система полного привода. Насколько велика разница при замере ускорений?

Из характеристик различается только время разгона до «сотни»: 7,4 секунды против 6,9. А в жизни... Оба кроссовера готовы выехать из семи секунд, а реальная разница почти неотличима. Так что 199-сильную версию можно брать смело!

Geely Monjaro

От 4 544 990 до 4 994 990 ₽.

Флагманский Geely оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и муфтой Borg Warner. Но за сколько почти двухтонный кроссовер выполнит зачётное упражнение?

Наш ответ, полученный минувшим летом, — вполне достойные 8,1 секунды. И это единственный пример, когда реальные показатели оказались пусть немного, но хуже заявленных: в паспорте были прописаны 7,7 секунды.