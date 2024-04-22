Тест летних шин Viatti. Все плюсы и минусы Strada 2

Весна - горячая пора для автовладельцев. Нужно проверить исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, систему кондиционирования. Если надо, то и масло с фильтрами заменить. Но не стоит забывать и о шинах. Хоть некоторые зарубежные компании и покинули наш рынок, это не значит, что выбора нет. У российского бренда Viatti есть популярная модель Strada 2. "Российская газета" протестировала эти покрышки на дорогах Москвы и Подмосковья.

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Обычно производители и отмеряют своим шинам 10 лет жизни, самое оптимальное - это менять резину почти вдвое чаще - раз в 5 или шесть лет. Водителям также следует ориентироваться и на остаточную глубину рисунка протектора. Ее предельная глубина для летней резины - 1,6 мм.

Чтобы проверить, не сносились ли шины, в ряде случаев не обязательно вооружаться штангельциркулем. Современные модели резины оснащены индикаторами износа.

Напомним, разновидностей индикаторов несколько, каждый производитель решает эту задачу по-своему. Чаще всего на покрышках имеются маркеры (обычно в виде бугорков - если канавка сровнялась с бугорком, шину стоит заменить). Такие выпуклости размещаются на дне канавок. В свою очередь на блоках протектора чаще применяется цветовая идентификация или цифровые обозначения. Как только цифры на протекторе пропадут, необходимо менять покрышку.

Так и произошло на нашей Skoda Octavia - резина именитого бренда совсем поизносилась. И в итоге мы решили взять на тест Strada 2. Зимние Brina Nordico неплохо показали себя год назад, поэтому было решено проверить в деле и летний бестселлер марки Viatti, установив на десятилетний лифтбек покрышки размером 205.55 R16.

Перекинув шины, сразу же отправляемся на дальняк - это лучший способ понять, что из себя представляет модель российского производителя.

После перехода с зимних шин на летние сразу же наслаждаешься тишиной, но она продолжается не вечно. После того как привык, понимаешь, что есть вопросы к Viatti по части шумов. Особенно это ощущается при езде на грубом асфальте и на стыках. Впрочем, стоит оговориться, что и сама по себе Skoda не идеальна в плане шумоизоляции. Вполне возможно, что на других моделях шины будут гораздо тише.

Strada 2 изначально спроектированы для комплектации легковых автомобилей и ориентированы на водителей, предпочитающих активный стиль вождения, не сказать, что я большой гонщик, но в любом случае ускоряться на дороге приходится - как при обгоне, так и при перестроении. Заявленная производителем высокая курсовая устойчивость при движении по прямой и точная управляемость при скоростном маневрировании оправдались.

За счет нового рисунка ламель и канавок центральных кольцевых ребер и жестких кромок плечевых блоков, созданы дополнительные грани сцепления с дорожной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения. Машина уверенно держалась на скорости 130 км/ч на прямых участках трассы, да в поворотах не пасовала.

А что с аквапланированием? С ним модель борется за счет фирменной технологии Hydro Safe V. Во время движения протектор шины эффективно выдавливает воду из пятна контакта, "выбрасывая" излишки влаги через четыре продольные канавки. Проверили - все так и есть. Да и в слякотную погоду поведение машины получается вполне прогнозируемым. Хотя надо понимать, что в дождь особо гонять не стоит, а то последствия могут быть фатальными.

При быстрой езде приходится иногда и экстренно оттормаживаться, с этим помогают справиться поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне с оптимальными углами наклона стенок. Пару раз доводилось резко бить по тормозам - шины не подвели, продемонстрировав четкое сцепление машины с дорогой.

Еще один компонент, который многих интересует - это топливная экономичность. Понятно, что многое зависит и от самой машины, но после перехода с премиальных зарубежных шин на Viatti существенной разницы не произошло. "Октавия" как потребляла 7-8 литров в смешанном цикле, так и продолжила. Так что по этому показателю можно поставить плюс отечественному производителю. Кстати, за экономичность в Strada 2 отвечает асимметричный рисунок протектора.

На сегодняшний день Strada 2 является самой быстрой среди летних шин Viatti. Индекс ее категории скорости варьирует в диапазоне от Н до W (максимальная - до 270 км/ч).

Подводя итоги, нужно сказать и о стоимости, она начинается от 4160 рублей за колесо. Мониторинг рынка показывает, что в таком ценовом диапазоне конкурентов не очень много (можно вспомнить Cordiant, некоторые модели Ikon), а китайские фирмы (Triangle, Sailun, Linglong, Landsail, Delinte, Nankang, Evergreen, Kapsen) в России пока себя не раскрыли в полной мере. Да и им пока особо и не доверяют. Так что Strada 2 - неплохо вариант за свои деньги.