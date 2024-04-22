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HotCars провел анализ и выявил самые надежные кроссоверы 2000-х годов

Портал HotCars определил самые надежные автомобили сегмента SUV, выпущенные в 2000-2010 годы. На первое место попал кроссовер Lexus RX 350 2010 года выпуска с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 275 л.с. Эксперты оценили его в 93 балла из 100 возможных. Владельцы автомобиля тратят в год на его техобслуживание 407-498 долларов.

Эксперты назвали самые надежные кроссоверы 2000-х годов
© Wikimedia Commons

На втором месте кроссовер Honda CR-V 2008 года (90 баллов). Автомобиль оснащен 2,4-литровым мотором мощностью 166 л.с. Его годовое обслуживание в среднем обходится в 407 долларов.

На третье место попал рамный Lexus GX 2007 года с 4,7-литровым 263-сильным двигателем V8 (89 баллов). Стоимость техобслуживания автомобиля - 551 доллар в год.

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Полный список самых надежных кроссоверов и внедорожников:

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