Эксперт рассказал, увидев какую лампочку на приборке, нужно глушить мотор

Эксперт "За рулём" рассказал о том, как правильно поступать, увидев на приборной панели загоревшийся индикатор давления масла.

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Главное правило: "Надо немедленно включить "аварийку", убрать машину с дороги и заглушить мотор", - говорит эксперт, напоминая, что двигатель автомобиля ни в коем случае не может работать без масла. Оно выполняет роль лубриканта, очистителя и охлаждающей субстанции.

Необходимо определить причину снижения давления. Если есть механические повреждения картера, то следует вызвать эвакуатор. Если же причиной повышенный угар масла (автомобиль с большим пробегом и без капиталки, мотор неудачно конструкции и т.д.), то можно обойтись доливом. Доливать можно любое моторное масло, какое удастся раздобыть, если с собой канистры с соответствующим не оказалось.

При первой возможности произвести полную замену масла на то, какое рекомендуется производителем или соответствует допускам.

Эксперт отмечает, что опытный водитель может заметить признаки снижения давления масла прежде, чем загорится "лампочка": индикатор на приборной панели начнет подмаргивать на поворотах или на уклонах.

Недостаточное количество масла - плохо, но его перелив также способен "убить" двигатель.