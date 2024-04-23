Гиперкар MG решил бросить вызов рекорду наземной скорости

Бизнесу Мордовии подсказали способы увеличения продаж на маркетплейсах
По данным “Известий Мордовии”, активность шла в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикером была глава Центра «Мой бизнес» Елена Калачина.
Специалист отметила перспективность маркетплейсов в плане расширения охвата целевой аудитории и объема продаж для субъектов МСП. Гость из санкт-Петербурга подсветила очевидные преимущества такой стратегии продвижения:
многомиллионная аудитория торговых площадок; высокий кредит доверия со стороны покупателей; комфорт для пользователей.
Впрочем и без “ложки дегтя” не обошлось:
напряженная конкуренция; зависимость от рейтингов и отзывов; инвестиции в маркетинг.
В учебных группах участники семинара презентовали друг другу товары и предлагали пути для его реализации.
Напомним, что 23 апреля 2024 года в Центре «Мой бизнес» намечена лекция по развитию собственного онлайн-магазина.
Ранее стало известно, что глава республики обсудил вопросы перспективного сотрудничества с представителями ГК «АТЕСИ».