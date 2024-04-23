Гиперкар MG решил бросить вызов рекорду наземной скорости

По данным “Известий Мордовии”, активность шла в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикером была глава Центра «Мой бизнес» Елена Калачина.

Специалист отметила перспективность маркетплейсов в плане расширения охвата целевой аудитории и объема продаж для субъектов МСП. Гость из санкт-Петербурга подсветила очевидные преимущества такой стратегии продвижения:

многомиллионная аудитория торговых площадок; высокий кредит доверия со стороны покупателей; комфорт для пользователей.

Впрочем и без “ложки дегтя” не обошлось:

напряженная конкуренция; зависимость от рейтингов и отзывов; инвестиции в маркетинг.

В учебных группах участники семинара презентовали друг другу товары и предлагали пути для его реализации.

Напомним, что 23 апреля 2024 года в Центре «Мой бизнес» намечена лекция по развитию собственного онлайн-магазина.

Ранее стало известно, что глава республики обсудил вопросы перспективного сотрудничества с представителями ГК «АТЕСИ».