Гиперкар MG решил бросить вызов рекорду наземной скорости

<p>На предстоящей выставке <strong>Auto China 2024 MG </strong>представит зрителям свою последнюю инновацию — концепт <strong>EXE181,</strong> электрический гиперкар, который с его одноместным монококом, похоже, вырвался прямо из фантазий о будущем, отраженных в играх серии <strong>Vision Gran Turismo</strong>, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-2788-giperkar-mg-brosaet-vyzov-rekordu-nazemnoj-skorosti" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p><p>Этот гиперкар воплощает каплевидную форму, достигая поразительно низкого коэффициента аэродинамического сопротивления в 0,181, что ставит его на одну ступеньку с аэродинамическими мастодонтами прошлого и настоящего, хотя история знала и более совершенные образцы. От прошлогоднего <strong>Mercedes Vision EQXX </strong>с его коэффициентом в 0,18 до революционного <strong>Volkswagen 1980 года </strong>с показателем в 0,15, аэродинамика всегда играла ключевую роль в разработке автомобилей.</p><p>Однако <strong>MG EXE181</strong> претендует не только на титул одного из самых аэродинамических автомобилей. Его производительность также заслуживает внимания, ведь автомобилю нужно всего 1,9 секунды, чтобы достичь скорости 100 км/ч. Это сравнимо с достижениями таких титанов индустрии, как <strong>Lucid Air Sapphire и Rimac Nevera</strong>, и ставит под сомнение обещания Илона Маска о <strong>Tesla Roadster</strong> нового поколения.</p><p>При этом <strong>MG</strong> намекает на возможность <strong>EXE181</strong> побить рекорд скорости на земле, воскрешая дух первоначального концепта 1959 года, который под управлением Фила Хилла достиг скорости 410,4 км/ч. Ограниченное пространство кабины с центрально расположенным креслом и гоночными ремнями, а также современное оснащение с рулевой колонкой и большим экраном намекают на наличие четырех электродвигателей и предполагаемую совокупную мощность свыше 1000 л.с.</p><p>Хотя перспектива запуска <strong>EXE181</strong> в серийное производство кажется маловероятной, его представление несомненно стало успешным PR-ходом, привлекшим широкое внимание к бренду.</p>