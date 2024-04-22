Россиянам объяснили, как правильно отполировать автомобиль

Выяснилось, что автомобилю можно вернуть прежний блеск при помощи абразивной глины. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Геннадия Емелькина.

«Главная изюминка работы – в абразивной глине. Она снимает все неровности на кузове. Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие. Глина, несмотря на свое «абразивное» название, не приносит кузову повреждений. Это необходимый элемент работы», — считает автоэксперт.

При этом специалист напомнил, что перед началом работы кузов необходимо обработать обезжиривателем. Затем надо смочить поверхность водой с помощью распылителя, поскольку абразивная глина на сухом работать не будет. На следующем этапе нужно взять кусок абразивной глины и прямолинейными движениями провести по кузову. Трех-четырех раз для одного места будет достаточно. Затем надо насухо вытереть поверхность. В конце необходимо нанести полироль поролоновой губкой на кузов автомобиля, дать подсохнуть и растереть поверхность до блеска салфеткой из микрофибры.

До этого водителям объяснили, как правильно самим почистить подкапотное пространство автомобиля. Отмечается, что многие автомойки отказываются мыть моторы из-за возможности залить воду в ненужные места. В связи с этим водитель может обратиться либо в фирменный автосервис, либо провести очистку самостоятельно. Если владелец машины решил справляться сам, то автоэксперты советуют не использовать воду. Вместо нее лучше вооружиться пылесосом и обтирочным текстилем.