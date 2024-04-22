Дилер рассказал, что таксисты скупают автомобили Solaris в России

Заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев рассказал "Российской газете" о том, кто покупает автомобили марки Solaris, которые не так давно появилась у дилеров.

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"Портрет покупателей бренда Solaris идентичен тем, кто в прошлом покупал марку Hyundai. Это и юридические лица, рассматривающие покупку малыми партиями, в лизинг. И физические лица в свете использования автомобиля в личном пользовании. И, разумеется, компании, оказывающие услуги такси и каршеринга. Объединяет их большой уровень доверия к отработанному годами качеству и удачным эксплуатационным характеристикам этой группы автомобилей. Пока 65% юрлиц и 35% физлиц. Но далее доля физлиц будет расти. Рынок еще слабо осведомлен о бренде Solaris, но мы уже видим интенсивный спрос и хорошие продажи. Оцениваем стартовую динамику Solaris как намного более удачную, нежели она была у ряда китайских брендов в период их входа на рынок", - отметил специалист.

Напомним, AGR определился с официальными ценами на модели Solaris лишь в начале этого месяца. Так, стоимость базовой версии Solaris HS Active Plus со 100-сильным мотором 1.6 и механической трансмиссией составляет 2 010 000 рублей. РРЦ на самую доступную версию Solaris HC (Hyundai Creta) оказалась на уровне 2 499 000 рублей. Solaris KRS оценили минимум в 2 038 000 рублей, а Solaris KRX - от 2 064 000 рублей.