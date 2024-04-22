Кандидатам в водители добавили ошибок и снизили штрафные баллы. В общем, экзамен в Госавтоинспекции для подготовленных кандидатов в водители стал немного легче. А водителям с иностранными правами в определенных случаях придется сдавать экзамены, а то и проходить обучение. Об этом рассказал "РГ" начальник управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

С 1 апреля вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, который устанавливает новые требования к допуску к управлению транспортными средствами. В частности, это касается иностранных водителей. Управлять машиной с национальными правами, выданными в другой стране, можно. Но только до того момента, пока иностранный гражданин не получит вид на жительство в России или не приобретет российское гражданство.

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства Российской Федерации. А также первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином Российской Федерации.

Законом устанавливается отсрочка применения данных ограничений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших вид на жительство или приобретших гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года. А также граждан РФ, въехавших в Россию до этой даты.

Имеющиеся у данных категорий лиц иностранные водительские удостоверения, полученные до дня вступления в силу закона, считаются действительными до истечения одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то есть до 1 апреля 2025 года.

- У нас устанавливается четкий запрет гражданам РФ иметь национальные удостоверения других стран, - пояснил Роман Мишуров. - У водителя есть год на то, чтобы обменять иностранные водительские на российские пока только на основании медсправки и старого водительского. А далее, в зависимости от того, гражданином какой страны он является, кто-то будет сдавать только теоретический экзамен, кто-то и теорию и практику. На категории "С" и "D" - грузовики и автобусы - большинству придется проходить обучение в автошколах и только потом сдавать полноценный экзамен на права в Госавтоинспекции.

Мотоциклистам и водителям легковушек потребуется сдать только теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

У водителя есть год на то, чтобы обменять иностранные водительские на российские пока только на основании медсправки и старого водительского

Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии на все категории будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь - без проведения экзаменов.

Водителям, которые имеют право на управление составами транспортных средств высших категорий, законом предоставляется право управления составами транспортных средств более низших категорий (подкатегорий). Так, например, водителям, имеющим право на управление фурами, при наличии стажа управления легковушками не менее 12 месяцев будет предоставлено право на вождение этих машин с прицепами. При этом без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Что же касается самого экзамена на водительское удостоверение, то он для многих станет даже легче. Для кандидатов в водители увеличивается количество штрафных баллов. Если раньше достаточно было набрать пять баллов и гулять пешком до следующей пересдачи экзамена, то теперь их количество увеличилось до семи. То есть можно совершить две маленькие ошибки или одну среднюю дополнительно. И при этом экзамен все-таки сдать.

- Экзамен станет легче для тех, кто волнуется, - говорит Роман Мишуров. - С 1 апреля не сдаст тот, кто наберет 7 баллов. Кроме того, некоторые ошибки перевели в разряд мелких. Например, сел кандидат в водители за руль, забыл пристегнуться. Раньше он получал за это пять баллов и экзамен на этом заканчивался. Но анализ результатов показал, что кандидаты в водители просто переживали и забывали о ремне. Сейчас сделали 4 штрафных балла. Таким образом, у человека остается возможность продолжить сдачу экзамена, показать свои навыки управления.

Отказались от такого упражнения, как остановка на спуске. Раньше надо было сначала трогаться в горку, потом остановиться на спуске. Теперь последний элемент проверяться не будет. Разворот в ограниченном пространстве увеличился с пяти до семи метров. При стандартном автомобиле уложиться в пять метров было практически невозможно.

Мотоциклистам, например, вместо того чтобы парковать двухколесное средство задним ходом, придется решить другую задачу: проехать по "колейной доске".

Установлена возможность нахождения на переднем сидении, с которого осуществляется доступ к дублирующим педалям, инструктора автошколы. Но при условии, что машина оборудована световой или звуковой сигнализацией нажатия на дополнительные органы управления. Это позволит исключить несанкционированное вмешательства в процесс проведения экзамена. Реализация этой нормы позволит экзаменатору сконцентрировать внимание на контроле за действиями экзаменуемого, что повысит объективность принимаемых решений при оценке навыков управления транспортным средством.

- Если инструктор попытается помочь, это будет зафиксировано на камеры, - поясняет Роман Мишуров. - У нас камеры фиксируют все.

Но есть в новациях и не самые приятные моменты. Увеличиваются сроки пересдачи экзаменов. Например, не сдал теорию - следующий экзамен назначается через 7-30 дней. Не сдал практику - через 7-60 дней. А если не сдал три раза подряд, то следующий экзамен будет назначен не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 9 месяцев.

- Представьте человека в вузе, который три раза подряд не сдает экзамен, - поясняет Роман Мишуров. - Раз не сдал, два не сдал, три не сдал. Ему же не будут каждую неделю назначать пересдачу? А у нас пересдача назначается через 7 дней. Но некоторые кандидаты в водители просто ходили на экзамен, чтобы фактически обучаться на нем. Если человек три раза подряд не сдал, пусть готовится более серьезно в автошколе, а не на экзаменах в Госавтоинспекции. И приходит через полгода.

Также меняются требования к подготовке и допуску к экзамену водителей, которые собираются управлять автобусами (категория D и подкатегория D1). Это возможно только при наличии стажа управления не менее года легковушками или грузовиками. Что вполне понятно. Происшествий с автобусами у нас много, а количество жертв в каждой такой аварии превышает все параметры. Ведь автобус перевозит, как правило, много людей.

Если человек три раза подряд не сдал на права, пусть готовится более серьезно в автошколе, а не на экзаменах в Госавтоинспекции. И приходит через полгода

Призывникам, направленным военкоматами, сдавать экзамены на право управления грузовым автомобилем с прицепом (категория СЕ) можно будет с 17 лет. Получить водительские удостоверения данной категории они смогут одновременно с категорией С без наличия необходимого сегодня 12-месячного стажа. Однако управлять грузовиками с прицепами до достижения такого стажа они смогут только в период прохождения службы и только на автомобилях, принадлежащих вооруженным силам.

Уклонистов от повесток военкомата не будут допускать к экзаменам и выдавать водительские удостоверения до тех пор, пока Госавтоинспекция не получит сведения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке.

При сдаче документов в Госавтоинспекцию требуется наличие СНИЛС. Если в распоряжении Госавтоинспекции сведений о СНИЛС не будет, то его предоставляет заявитель.

Кандидатам в водители также предстоит теперь более строго и внимательно выбирать автошколу. Теперь, по новым правилам, если у такой школы нет заключения Госавтоинспекции о соответствии ее материально-технической базы требованиям примерных программ подготовки водителей, утвержденных министерством просвещения, то ее учеников к экзаменам в экзаменационном подразделении просто не допустят.

Кого еще не допустят к экзаменам в Госавтоинспекции?

Например, отказ будет выдан тем, кто не имея права управления, попался на дороге за рулем в нетрезвом виде. Или отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Такие граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию. А именно один год с даты окончания исполнения наказания.

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Помимо этого, вводятся основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"