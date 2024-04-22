Автодилеры создадут онлайн-платформу для торговли машинами между собой

Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) до конца нынешнего года запустит платформу, на которой дилеры будут продавать друг другу машины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента ассоциации Алексея Подщеколдина. Площадка будет работать по принципу аукциона: дилеры смогут выкупать друг у друга как новые, так и подержанные автомобили.

Площадку для торгов назвали «Платформа РОАД b2b». Помимо новых и подержанных машин, дилеры смогут продавать битые: для них будут устраивать отдельные торги. Искать автомобили можно будет по марке, модели, цвету, региону, комплектации и другим характеристикам.

Размещение объявлений будет платным: стоимость составит от 500 до 1000 рублей. Ожидается, что на первом этапе в аукционах поучаствует порядка 150 тысяч машин. Физлица подключиться к торгам не смогут.

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Российский авторынок переживает подъем после потрясений последних лет. В марте россияне поставили на учет 171 849 машин: примерно столько же было зарегистрировано за весь первый квартал 2023 года.

Дилеры отмечают, что россияне начали привыкать к китайским брендам. Вместе с тем, по прогнозу Подщеколдина, нынешнее разнообразие не продлится долго: на фоне растущей конкуренции количество марок из КНР, доступных россиянам, в обозримом будущем сократится в несколько раз.

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