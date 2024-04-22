Продажи гибридных автомобилей в России выросли в 50 раз

Эксперты провели изучение спроса на гибридные автомобили на российском рынке и пришли к выводу, что в России интерес к транспортным средствам в данном сегменте вырос практически в 50 раз.

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По итогам первого квартала текущего года, рост числа продаж новых гибридных автомобилей увеличился в 50 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вторичный рынок также показал существенный прирост, так по итогам первых трех месяцев покупательский спрос увеличился на 47,8%.

Львиную долю автомобильного рынка, в сегменте гибридных транспортных средств, уверенно заняли автомобили китайских брендов, на них приходится 57% от общего числа реализованных транспортных средств.

Большим спросом пользуются «гибриды» марки LiXiang, на них приходится 37% от общего числа реализованных гибридных автомобилей. На втором месте, с 12% расположилась марка Voyah. Третье место досталось Mengshi, с 7,7% совершенных продаж.

На вторичном рынке чаще всего покапали такие автомобили марок LiXiang (32% от общего числа реализованных автомобилей), на втором месте Voyah (14,7%).

Самым продаваемы автомобилем называется LiXiang L9, всего на него приходится 18,2% реализованных гибридных транспортных средств. Средняя стоимость LiXiang L9,по итогам первого квартала составила 8 150 000 рублей. Voyah Free, занял второе место с 8,3% реализованных авто (средняя цена 7 990 000 рублей). Тройку лидеров замыкает BMW XM с долей в 5,3% (24 000 000 рублей).

По итогам первого квартала текущего года, средняя стоимость нового гибридного автомобиля снизилась на 4,9% и составила 7 600 000 рублей. При этом стоимость транспортных средств в данном сегменте на вторичном рынке увеличилась на 106,2% и составила 2 950 000 рубле.

Подобный интерес к гибридным моделям формируется под влиянием увеличения предложения этих моделей на российском рынке.