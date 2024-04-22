Buick GL8 плавно переходит в электрическую эпоху

Buick GL8 является совместным детищем Китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC Motor Corpotation и General Motors. 16 апреля представители бренда заявили, что популярный минивэн переходит на новую ступень эволюции, и с 27 апреля начнется производство и продажа гибридных версий автомобиля.

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Данная разработка, включённая в последний каталог продукции Министерства промышленности и информационных технологий, вызвала значительный интерес среди потребителей. Многих заинтриговала версия GL8 PHEV, которая внешне практически не изменилась по сравнению с версией Buick GL8 Century 2022.

По представленным фотографиям экспертам удалось оценить внешнее оформление Buick GL8. Внешнее оформление нового GL8 соответствует фирменной эстетике Buick и отличается ярко выраженным элегантным дизайном.

Передняя часть автомобиля отличается характерными разделенными фарами, встроенными светодиодными габаритными огнями и вертикально ориентированными вентиляционными отверстиями на бампере. Гибридная версия с подключаемым модулем может похвастаться решеткой радиатора, украшенной горизонтальными хромированными планками, а обычная гибридная версия имеет сетчатый дизайн. В области размещения противотуманных фар между двумя версиями заметны небольшие визуальные различия.

При обзоре автомобиля сбоку можно заметить скрывающиеся дверные ручки. У версии PHEV со стороны пассажира присутствует порт зарядки. Обе модели оснащаются 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а заявленный вес версии PHEV около 2.4 тонн. Габариты автомобиля составляют 5219/1878/1807 мм, а колесная база – 3088 мм. Различия между версиями в дизайне задней части минимальны – немного отличается нижняя часть бампера.

Внутри так же оставлен просторный салон. По неподтвержденной информации в Buick GL8 PHEV для второго ряда кресел будет доступен небольшой откидной столик, а также в некоторых комплектациях будет доступен встроенный холодильник. Кроме того, в версии класса Люкс будут присутствовать такие удобства, как массажные кресла.

PHEV-версия GL8 включает в себя недавно разработанный подключаемый гибридный электропривод, подключаемую гибридную батарею нового поколения и 1,5-литровый гибридный двигатель. Общая выходная мощность достигает 292 кВт. Согласно CLTC, GL8 PHEV предлагает впечатляющий общий запас хода в 1370 километров.

К сожалению, цены и доступные комплектации этих моделей еще неизвестны. Однако, до официального старта продаж осталось не долго.