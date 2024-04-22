Названы самые надежные автомобили BMW в истории

Можно предположить, что у многих BMW ассоциируется, в первую очередь, с мощностью, управляемостью и скоростью, а не надежностью. Тем не менее в ассортименте баварской марки есть и поистине надежные автомобили, которые почти не ломаются. Что это за модели, рассказали эксперты портала HotCars.

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Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей BMW хэтчбек BMW 1-Series 2013 модельного года с рейтингом надежности от J.D Power в 89 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 801 доллар (75,4 тыс. рублей) в год.

Вторым стал BMW 2-Series 2017 года, надежность которого оценивается в 88 баллов, а средние затраты на техническое обслуживание составляют 922 доллара (86,8 тыс. рублей) в год.

Замкнул «тройку» лидеров седан BMW 5-Series 2016 года с надежностью на уровне 88 баллов по 100-балльной шкале. Его владельцы тратят на техобслуживание в среднем 892 доллара (83,9 тыс. рублей) в год.

Самые надежные автомобили BMW