Названы полноразмерные внедорожники, которые проедут больше 300 тыс. км

Эксперты изучили предлагаемые на вторичном рынке варианты полноразмерных внедорожников и выделили самые долговечные транспортные средства, которые способны преодолеть расстояние более 300 000 километров без нареканий.

© Car.ru

Самым долговечным, среди полноразмерных внедорожников, назван автомобиль GMC Yukon, который имеет пробег в 1 600 000 километров, что является рекордным показателем среди всех эксплуатируемых автомобилей в мире. На основании исследования, 3,7% от общего числа реализованных автомобилей GMC Yukon, способны преодолеть отметку в 300 000 километров пробега, при осуществлении своевременного технического обслуживания.

GMC Yukon оснащается 6,0-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 385 лошадиных сил, привод полный, трансмиссия автоматическая.

Еще одним рекордсменом по пробегу среди внедорожников называется Chevrolet Tahoe, который проехал на одном силовом агрегате 1 100 000 километров, при проведении своевременного технического обслуживания. Внедорожник приводит в движение 5,3-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 324 лошадиные силы, коробка передач автоматическая, привод полный.

На третьем месте расположился полноразмерный внедорожник Lincoln Navigator с отметкой в 849 700 километров. Lincoln Navigator оснащается 5,4-литровым 304-сильным бензиновым силовым агрегатом, привод полный, коробка передач автоматическая.

Также самыми надежными полноразмерными внедорожниками с выносливыми силовыми агрегатами эксперты называют такие модели как: Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Cadillac Escalade ESV, Lincoln Navigator L, Cadillac Escalade, Toyota Sequoia, Nissan Armada, Ford Flex, GMC Acadia, Infiniti QX80, Ford Expedition MAX.