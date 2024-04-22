Задача — выжить: что я вожу в своем автомобиле

Людям свойственно надеяться на других, витать в облаках и верить, что в трудный момент появится волшебник и всё решит. Увы, иногда случаются жизненные сценарии, когда рядовым гражданам приходится брать дело в свои руки и выступать в роли спасателей. Для подобных случаев крайне желательно иметь соответствующее оснащение. В этом материале я расскажу, что находится в моей машине. Сразу уточню — список снаряжения не является личным изобретением или персональным ноу-хау. Я лишь следую советам и рекомендациям спасателей, экспертов в области оказания первой помощи и специалистов по выживанию. В первую очередь, Эда Халилова. Набор может варьироваться и дополняться.

Начну с салона. В кармане на водительской двери — влажные салфетки, тряпка (куда же без неё!) и фонарик. Ещё один «осветительный прибор» в кармане одежды, даже если я не за рулем. Зачем? Очень просто: фонарь — это ваши глаза в неожиданно наступившей темноте. Кроме того, я всегда с собой ношу… очень громкий туристический свисток. Это важная вещь, если вы заблудились в лесу, необходимо привлечь внимание спасательных служб при обвале конструкций здания и в других ситуациях. Конечно, можно просто кричать, но так вы, скорее всего, быстро посадите голосовые связки.

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При мне всегда мультитул с плоскогубцами, ножом и другими полезными устройствами. Он поможет в быту или если что-то пойдёт не так. Вот, например, один из форс-мажоров: у пассажира в метро на эскалаторе зажевало ремень сумки. Ещё немного и человек задохнулся бы. К счастью, парень рядом быстро среагировал и перерезал «удавку». Самое главное — режущий инструмент чрезвычайно важен при ДТП, если люди в салоне заблокированы и не могут по каким-то причинам отстегнуть ремни безопасности. Для этого есть приспособление со стропорезом и стеклобоем (при нажатии на кнопку выстреливает металлический сердечник и разбивает стекло). Эта важнейшая штуковина должна быть, как говорят профессионалы, в оперативном доступе.

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В карманах на спинках передних сидений лежат светоотражающие жилеты. Думаю, не стоит объяснять, для чего они нужны и напоминать, что человек в ночное время плохо виден другим водителям. Особенно, если он в тёмной одежде. Там же спасательные (они же изотермические или «космические») одеяла. Настоящий must have! Спасательное одеяло представляет собой недорогую фольгированную пленку для защиты от холода и жары. Оно не заменяет одежду, но помогает телу удерживать тепло, равно как и позволяет избежать перегрева в жару. В сложенном состоянии одеяло очень компактное.

В одном из карманов на тыльной стороне кресел хранится противопожарное полотно – огнеупорная материя 1,5x2 метра. Оно набрасывается на локальный очаг возгорания на начальной стадии, а также позволяет тушить загоревшуюся одежду.

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Переходим к багажнику. И первое здесь — это огнетушители. Целых два ОП-4, а не один маленький баллончик, который вряд ли поможет справиться с пламенем. «К чему такие сложности и перестраховки?», — спросит безмятежный пользователь. Смотрите: огнетушитель нужен для борьбы с возгоранием, а не чтобы отбояриваться от сотрудников ДПС. Два лучше, чем один — больше шансов справиться с пожаром. Если один по каким-то причинам не сработает, есть второй. ОП-4 закреплены в передней части багажника и всегда в оперативном доступе, даже если грузовой отсек забит шмурдяком.

Знаков аварийной остановки с собой три. Не спешите смеяться и снова называть меня «перестраховщиком». Часто «треугольники» не блещут качеством. Бывает, их сносит ветром на трассе, поэтому эксперты по выживанию рекомендуют выставлять сразу несколько.

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Трос — именно хороший буксировочный трос, а не «резинка от трусов» — это обязательно! Отнюдь не лишним будут краги сварщика. Стоят недорого, не боятся огня и готовы помочь в разных обстоятельствах. Начиная самыми безобидными и заканчивая теми, о которых не хочется говорить вслух. Компактная раскладная пила пригодится, если вдруг возникла необходимость освободить дорогу от упавших после урагана деревьев.

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Отдельно следует сказать об аптечке. Ее нынешний состав определенно требует корректировки и обновления, что подтверждается недавним предложением Минздрава России добавить изотермическое одеяло размером не менее 160х210 см, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник. В моей аптечке кроме базового комплекта находятся несколько кровоостанавливающих жгутов разных типов (обычные резиновые и тактический турникет), резиновые медицинские перчатки, ножницы, перекись водорода, хлоргексидин, специальные кровоостанавливающие салфетки, эластичные бинты, антисептик для рук. В планах приобрести перевязочный пакет. На всякий случай.

© Денис Абрамов / РИА Новости

Повторюсь, перечисленное выше не является личным изобретением — я только выполняю рекомендации многоопытных товарищей и выражаю им благодарность. Свой набор безопасности не считаю избыточным. Это необходимый минимум. Если он может пригодиться даже один раз в жизни, то лучше всегда иметь его под рукой.