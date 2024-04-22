Задача — выжить: что я вожу в своем автомобиле
Людям свойственно надеяться на других, витать в облаках и верить, что в трудный момент появится волшебник и всё решит. Увы, иногда случаются жизненные сценарии, когда рядовым гражданам приходится брать дело в свои руки и выступать в роли спасателей. Для подобных случаев крайне желательно иметь соответствующее оснащение. В этом материале я расскажу, что находится в моей машине. Сразу уточню — список снаряжения не является личным изобретением или персональным ноу-хау. Я лишь следую советам и рекомендациям спасателей, экспертов в области оказания первой помощи и специалистов по выживанию. В первую очередь, Эда Халилова. Набор может варьироваться и дополняться.
Начну с салона. В кармане на водительской двери — влажные салфетки, тряпка (куда же без неё!) и фонарик. Ещё один «осветительный прибор» в кармане одежды, даже если я не за рулем. Зачем? Очень просто: фонарь — это ваши глаза в неожиданно наступившей темноте. Кроме того, я всегда с собой ношу… очень громкий туристический свисток. Это важная вещь, если вы заблудились в лесу, необходимо привлечь внимание спасательных служб при обвале конструкций здания и в других ситуациях. Конечно, можно просто кричать, но так вы, скорее всего, быстро посадите голосовые связки.
При мне всегда мультитул с плоскогубцами, ножом и другими полезными устройствами. Он поможет в быту или если что-то пойдёт не так. Вот, например, один из форс-мажоров: у пассажира в метро на эскалаторе зажевало ремень сумки. Ещё немного и человек задохнулся бы. К счастью, парень рядом быстро среагировал и перерезал «удавку». Самое главное — режущий инструмент чрезвычайно важен при ДТП, если люди в салоне заблокированы и не могут по каким-то причинам отстегнуть ремни безопасности. Для этого есть приспособление со стропорезом и стеклобоем (при нажатии на кнопку выстреливает металлический сердечник и разбивает стекло). Эта важнейшая штуковина должна быть, как говорят профессионалы, в оперативном доступе.
В карманах на спинках передних сидений лежат светоотражающие жилеты. Думаю, не стоит объяснять, для чего они нужны и напоминать, что человек в ночное время плохо виден другим водителям. Особенно, если он в тёмной одежде. Там же спасательные (они же изотермические или «космические») одеяла. Настоящий must have! Спасательное одеяло представляет собой недорогую фольгированную пленку для защиты от холода и жары. Оно не заменяет одежду, но помогает телу удерживать тепло, равно как и позволяет избежать перегрева в жару. В сложенном состоянии одеяло очень компактное.
В одном из карманов на тыльной стороне кресел хранится противопожарное полотно – огнеупорная материя 1,5x2 метра. Оно набрасывается на локальный очаг возгорания на начальной стадии, а также позволяет тушить загоревшуюся одежду.
Переходим к багажнику. И первое здесь — это огнетушители. Целых два ОП-4, а не один маленький баллончик, который вряд ли поможет справиться с пламенем. «К чему такие сложности и перестраховки?», — спросит безмятежный пользователь. Смотрите: огнетушитель нужен для борьбы с возгоранием, а не чтобы отбояриваться от сотрудников ДПС. Два лучше, чем один — больше шансов справиться с пожаром. Если один по каким-то причинам не сработает, есть второй. ОП-4 закреплены в передней части багажника и всегда в оперативном доступе, даже если грузовой отсек забит шмурдяком.
Знаков аварийной остановки с собой три. Не спешите смеяться и снова называть меня «перестраховщиком». Часто «треугольники» не блещут качеством. Бывает, их сносит ветром на трассе, поэтому эксперты по выживанию рекомендуют выставлять сразу несколько.
Трос — именно хороший буксировочный трос, а не «резинка от трусов» — это обязательно! Отнюдь не лишним будут краги сварщика. Стоят недорого, не боятся огня и готовы помочь в разных обстоятельствах. Начиная самыми безобидными и заканчивая теми, о которых не хочется говорить вслух. Компактная раскладная пила пригодится, если вдруг возникла необходимость освободить дорогу от упавших после урагана деревьев.
Отдельно следует сказать об аптечке. Ее нынешний состав определенно требует корректировки и обновления, что подтверждается недавним предложением Минздрава России добавить изотермическое одеяло размером не менее 160х210 см, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник. В моей аптечке кроме базового комплекта находятся несколько кровоостанавливающих жгутов разных типов (обычные резиновые и тактический турникет), резиновые медицинские перчатки, ножницы, перекись водорода, хлоргексидин, специальные кровоостанавливающие салфетки, эластичные бинты, антисептик для рук. В планах приобрести перевязочный пакет. На всякий случай.
Повторюсь, перечисленное выше не является личным изобретением — я только выполняю рекомендации многоопытных товарищей и выражаю им благодарность. Свой набор безопасности не считаю избыточным. Это необходимый минимум. Если он может пригодиться даже один раз в жизни, то лучше всегда иметь его под рукой.