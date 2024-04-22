История самых хардкорных моделей Lambo

Компания Lamborghini представила финальную версию Huracan, которая получила имя, присущее только самым хардкорным моделям: Jota. Аббревиатура STJ расшифровывающаяся как Super Trofeo Jota, в честь гоночной серии Super Trofeo. STJ построен на базе Huracan STO, и на его общий дизайн сильно повлияли автомобили Super Trofeo, которые участвуют в гоночной серии Lamborghini.

Что означает значок Jota от Lamborghini

Основатель Lamborghini не был заинтересован в гонках. Ферруччо Ламборгини был уверен, что это истощит ресурсы компании, поэтому он хотел сосредоточиться на создании безумных суперкаров для богатых плейбоев. Это резко контрастировало с его главным конкурентом. Ferrari продавал свою продукцию богатым плейбоям, чтобы иметь возможность финансировать свою гоночную зависимость. Из-за этого имя Lamborghini не так неразрывно связано с автоспортом, как Ferrari, хотя компания создала несколько двигателей для «Формулы-1».

Впервые имя Jota было использовано ещё при Ферруччо Ламборгини в 1970 году, хотя стоит отметить, что через два года он продал компанию и ушёл на пенсию. Тестовый автомобиль Miura достиг всех показателей, установленных в Приложении J для гоночных автомобилей FIA класса Touring и GT.

Поскольку Lamborghini была известна тем, что использовала испанские названия для своих автомобилей, то модель получила имя Jota. Название не имеет особой смысловой нагрузки, это просто то, как произносится J по-испански.

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Miura P400 Jota

Первым «Йотамобилем» стала Miura P400, которая получила большинство конструктивных элементов из алюминия и пластиковые окна вместо тяжёлых стеклянных. Благодаря этому, автомобиль стал легче на 800 кг.

Среди дополнительных изменений — фиксированные фары для улучшения аэродинамики, два небольших топливных бака, вмонтированных в боковые пороги, модернизированные компоненты подвески, которые позволили расширить переднюю и заднюю колею, и облегчённые колёса.

Двигатель V12 выдавал от 420 до 440 л. с. при почти 9 000 оборотах в минуту. К сожалению, Miura P400 Jota никогда не участвовала в гонках, и в конце концов была продана. Но автомобиль был разбит сотрудником дилерского центра ещё до того, как его получил владелец.

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Lamborghini Diablo Jota

Выпуск второй модели Jota совпал с 30-летием Lamborghini. Даже в 90-е годы автопроизводители отмечали подобные события выпуском ограниченной серии. В данном случае это была модель Diablo SE30, которая представляла собой стандартный Diablo, представленный в 1990 году, но с уменьшенным весом и увеличенной мощностью. Двигатель V12 получил модернизированную топливную систему и магниевые впускные коллекторы. Lambo также хотел придать автомобилю вид гоночного болида, сохранив при этом его дорожный статус. Поэтому SE30 оснастили системой пожаротушения и гоночными ремнями безопасности. Кроме того, из салона убрали все предметы роскоши, включая радио и кондиционер.

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Lamborghini Aventador J Concept

Дебют Lamborghini Aventador состоялся на Женевском автосалоне 2011 года. За ним последовало множество специальных выпусков, которые в конечном итоге завершились выпуском Ultimae в 2021 году. Но в то время Lamborghini в первую очередь ориентировалась на продажи купе, за которым неизбежно последует родстер. Однако эти две модели не дебютировали бок о бок. Вместо этого Lambo подождала ещё год и представила Aventador J на Женевском автосалоне 2012 года.

Aventador J был единственным в своём роде спидстером, который в итоге был продан одному счастливому покупателю почти за 3 млн долларов. В нём использовался тот же базовый 700-сильный V12, что и в Aventador, но конструкторы немного сэкономили на весе, убрав всё лишнее. Aventador J был назван Jota не потому, что у него были гоночные амбиции. Это была дань уважения единственной Miura Jota, которая разбилась и сгорела.

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Lamborghini Aventador SVJ

В 2018 году итальянский бренд представил Aventador SVJ LP 770-4. К этому времени имя Jota стало синонимом снижения веса и увеличения мощности. Спецверсия получила 759 «лошадей» вместо 729 у обычной версии. Разгон до ста сократился на 0,1 секунды до 2,9 с.

Lamborghini хотел установить новый рекорд круга на Нюрбургринге для серийного автомобиля, и ему это удалось. Рекордное время 6:44.97 было достигнуто благодаря увеличению мощности и снижению веса, но в основном благодаря новой для Lamborghini системе Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA), что в переводе с итальянского означает «активная аэродинамика».

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Позднее Lamborghini приготовил ещё один сюрприз для своих элитных клиентов и представила Aventador SVJ 63 Edition, который стал памятным изданием, посвящённым основанию компании в 1963 году. Было выпущено всего 63 экземпляра с уникальной ливреей.

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Но и это ещё не всё. Затем появился Aventador SVJ, на этот раз, ограниченный 10 моделями. Он назывался Aventador SVJ Roadster Xago Edition и был таким же, как и другие SVJ, за исключением цвета кузова, вдохновлённого бурями на Сатурне. На покраску ушло 120 часов, а на отделку салона — ещё 180. Имя Jota редко использовалось с тех пор, как была выпущена первая Miura, но очевидно, что Lambo максимально использовал его во время 10-летнего производства Aventador.

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Huracan STJ

Оглядываясь на историю моделей SVJ, можно заметить тенденцию. Прежде всего, все они оснащались двигателями V12. Но новый Huracan STJ нарушает эту тенденцию, став первым младшим Lamborghini, получившим значок Jota. Двигатель V10 STJ по-прежнему выдаёт 631 л.с., а самые значительные изменения коснулись аэродинамических элементов. Но помимо двигателя, все серийные модели ранее получили снижение веса, увеличение мощности и, возможно, изменения в подвеске и аэродинамике, чтобы стать быстрее на трассе. Huracan STJ выполняет только две из этих задач, благодаря улучшенной аэродинамике и гоночным амортизаторам. Несмотря на ту же мощность, что и у STO, он на секунду быстрее на треке, чем автомобиль, на котором он основан.