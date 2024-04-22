Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев рассказал о том, кто покупает автомобили марки Solaris, которые не так давно появилась у дилеров. Российская газета

«Рынок еще слабо осведомлен о бренде Solaris, но мы уже видим интенсивный спрос и хорошие продажи. Оцениваем стартовую динамику Solaris как намного более удачную, нежели она была у ряда китайских брендов в период их входа на рынок», — отметил он. Газета.Ru

«Портрет покупателей бренда Solaris идентичен тем, кто в прошлом покупал марку Hyundai. Это и юридические лица, рассматривающие покупку малыми партиями, в лизинг. И физические лица в свете использования автомобиля в личном пользовании. И, разумеется, компании, оказывающие услуги такси и каршеринга», — пояснил топ-менеджер. Quto.ru