Немецкая ACAD назвала слабые стороны китайских автомобилей

Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили, представленные на рынке Германии, и сравнила их с европейскими моделями. Вывод - неутешительный для европейских автопроизводителей: "китайцы" почти догнали их по качеству и безопасности. Тем не менее, работать ещё есть над чем.

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Превалирующее большинство электромобилей в Германии выпущены Nio, BYD и MG. В тестах ADAC приняло участие 13 моделей. Эксперты организации отметили высокую производственную культуру "китайцев", качество материалов, уровень подгонки деталей.

К работе системы стабилизации вопросов нет, причём что у некоторых моделей европейских брендов ESC работает хуже. Однако есть нарекания по части работ систем адаптивного круиз-контроля: ассистентов мониторинга дорожных знаков, соблюдения дистанции до впередиидущего авто, удержания в полосе. При этом в ADAC справедливо отмечают, что китайские производители очень быстро реагируют на критику и проводят "работу над ошибками", например, "существенно улучшены" данные системы в автомобилях Nio.

Куда больше проблем могут доставить сенсорные экраны мультимедиа, через которые во всё большем количестве китайских авто приходится настраивать работу климат-контроля. Помимо особенностей работы тачскрина, например, в условиях низких температур, отпечаток накладывает неверный перевод и программные ошибки.

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