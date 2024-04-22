В 90-е этот Fiat Tipo 2.0 Sedicivalvole был серьёзным конкурентом VW Golf GTI

Нынешний Fiat Tipo не предлагаю в виде хот-хэтча, но оригинальная модель 90-х годов была доступна в очень крутой версии «Sedicivalvole» (что по-итальянски буквально означает «шестнадцать клапанов»). Сейчас один экземпляр Tipo 2.0 16V выставили на продажу.

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Этот Fiat Tipo 2.0 Sedicivalvole 1991 года выпуска за последние 33 года проехал 131 620 км. Несмотря на возраст, продавец подтверждает, что он остается в превосходном состоянии как по внешнему виду, так и по характеристикам.

Кузов сохранил оригинальный цвет Rosso Corsa, вдохновленный Ferrari, дополненный неокрашенными бамперами с красными вставками. Уникальными для этой версии являются задний спойлер и 15-дюймовые легкосплавные диски.

В оснащение входят центральный замок, электропривод зеркал, электростеклоподъемники и пара противотуманных фар на переднем бампере.

Под капотом вы найдете атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 146 л.с. (109 кВт) и 173 Нм крутящего момента, который сочетается с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Эта силовая установка заимствована у седана Lancia Thema и имеет определённое сходство с двигателем гораздо более мощного Lancia Delta HF Integrale. Однако, в отличие от полноприводной Lancia, Tipo предлагался исключительно с передним приводом.

Хотя мощность флагманской версии Tipo не впечатляет по современным меркам, модель получила высокую оценку за свои характеристики и способность держать дорогу, став прямым конкурентом VW Golf GTI.

Выставленный на продажу экземпляр большую часть времени провел в Австрии, прежде чем был продан новому владельцу в Чехию в 2018 году. Сейчас он вновь выставлен на продажу с ожидаемой ценой от 12 до 15 тысяч евро (1,2—1,5 млн рублей).