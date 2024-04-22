В 90-е этот Fiat Tipo 2.0 Sedicivalvole был серьёзным конкурентом VW Golf GTI
Нынешний Fiat Tipo не предлагаю в виде хот-хэтча, но оригинальная модель 90-х годов была доступна в очень крутой версии «Sedicivalvole» (что по-итальянски буквально означает «шестнадцать клапанов»). Сейчас один экземпляр Tipo 2.0 16V выставили на продажу.
Этот Fiat Tipo 2.0 Sedicivalvole 1991 года выпуска за последние 33 года проехал 131 620 км. Несмотря на возраст, продавец подтверждает, что он остается в превосходном состоянии как по внешнему виду, так и по характеристикам.
Кузов сохранил оригинальный цвет Rosso Corsa, вдохновленный Ferrari, дополненный неокрашенными бамперами с красными вставками. Уникальными для этой версии являются задний спойлер и 15-дюймовые легкосплавные диски.
В оснащение входят центральный замок, электропривод зеркал, электростеклоподъемники и пара противотуманных фар на переднем бампере.
Под капотом вы найдете атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 146 л.с. (109 кВт) и 173 Нм крутящего момента, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Эта силовая установка заимствована у седана Lancia Thema и имеет определённое сходство с двигателем гораздо более мощного Lancia Delta HF Integrale. Однако, в отличие от полноприводной Lancia, Tipo предлагался исключительно с передним приводом.
Хотя мощность флагманской версии Tipo не впечатляет по современным меркам, модель получила высокую оценку за свои характеристики и способность держать дорогу, став прямым конкурентом VW Golf GTI.
Выставленный на продажу экземпляр большую часть времени провел в Австрии, прежде чем был продан новому владельцу в Чехию в 2018 году. Сейчас он вновь выставлен на продажу с ожидаемой ценой от 12 до 15 тысяч евро (1,2—1,5 млн рублей).