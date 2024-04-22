Ferrari создает технологичную выхлопную систему с активной аэродинамикой

Ferrari ещё не готова представить преемника модели Roma, однако перспектива обновления предвещает возможность обогащения звучания 3,9-литрового твин-турбо V8 двигателя F154 более выразительными нотами, совмещёнными с повышением аэродинамических качеств. Открытие нового патента вносит лучи надежды на будущее технологии двигателей внутреннего сгорания, поскольку Ferrari подала заявление на инновационную систему выхлопа в Американское ведомство по патентам и товарным знакам, пишет SPEEDME.RU.

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Суть изобретения заключается в усовершенствовании концепции адаптивного выхлопа через продуманное использование специального отверстия, через которое выхлопные газы не всегда проходят напрямую. Это обеспечивает не только увеличение объёма звука, но и потенциально повышает производительность. Звук выхлопной системы играет ключевую роль в оценке мощности спортивных автомобилей, предоставляя важную аудиальную обратную связь в моменты экстремального вождения.

Инженеры из Маранелло указывают на то, что строгие нормативы по выбросам, включая требования к установке газоочистных фильтров (GPF) и ограничения по уровню шума, серьезно сказались на характере звучания автомобилей, делая использование турбонаддува неизбежным. Вместо того, чтобы сетовать на потерю знакомого рёва двигателей V8 и V12, команда инженеров предприняла активные действия для восстановления полноты звучания турбированных V8, соблюдая при этом законодательные требования. Эта инновация предназначена для автомобилей с передним расположением двигателя и задним приводом, так как аэродинамический элемент требует пространства, отсутствующего в конструкциях с центральным расположением двигателя и полным приводом.

Согласно патенту, в обычных условиях, например, при старте двигателя или в городских условиях, выхлоп направляется через относительно маленький канал в лабиринтовый глушитель, который выводится в большую трубообразную камеру. Эта труба оборудована регулируемыми створками сверху и снизу, направленными друг к другу и расположенными у выходов выхлопных труб ближе к нижней части автомобиля. Глушители находятся за задними колёсами, а выхлопные трубы ориентированы в сторону центра автомобиля.

Независимо от пути прохождения выхлопных газов, створки могут регулировать громкость и тембр звука, особенно на высоких скоростях, позволяя полностью обходить глушитель и тонко настраивать звучание. Это позволяет уменьшить противодавление, увеличить производительность и улучшить звучание, одновременно соответствуя законодательным стандартам.