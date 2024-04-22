Стало известно, сколько россияне потратили на китайские машины

Оборот с продаж китайских автомобилей в России по итогам I квартала 2024 года составил 687,4 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

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За март 2024 года россияне потратили на легковые автомобили 477 млрд рублей, 307,4 млрд рублей из них пришлось на автомобили китайских брендов. Больше всего в марте потрачено на автомобили Geely — 54,8 млрд рублей. За три месяца дилеры этой марки выручили в России 131,3 млрд рублей.

На втором месте по итогам марта оказался китайский Haval с показателем 40,7 млрд рублей, на третьем — Chery (40,4 млрд рублей). В пятерку марок с наибольшим оборотом в России вошли также Li Xiang и Changan. На автомобили этих марок россияне потратили 31,3 и 25,8 млрд рублей соответственно.

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Среди моделей по выручке лидирует Geely Monjaro с показателем 24 млрд рублей за месяц и 64 млрд рублей за квартал.