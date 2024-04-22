Эксперт назвал слабые места автомобилей за 400 тысяч рублей

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал о четырёх достойных автомобилях на вторичном рынке при бюджете 400 тысяч рублей, а также назвал их слабые стороны.

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Эксперт рекомендует присмотреться к Lada Granta 2014 года, основной пул предложений - с 8-клапанным мотором 1.6 литра мощностью 87 л.с., не имеющим откровенно слабых мест, но после покупки всё же лучше сразу заменить помпу. На рынке даже есть "Гранты" с автоматом Jatco, претензий к надёжности которого тоже нет. Главная претензия к российскому народному авто - кузов, склонный к коррозии, первыми ей подвергаются передняя кромка крыши, стыки передних дверей, крылья и пороги.

Renault Logan 2011-2012 годов выпуска не имеет очень слабых мест, если не считать легко царапающийся пластик и ржавчину, которая чаще всего появляется под дверными уплотнителями. Ранее "РГ" рассказывала о том, какие проблемы у моторов Renault Logan.

Девятое поколение Mitsubishi Lancer из-за особенностей конструкции может иметь разваливающийся подрамник: при замене передних рычагов его распиливают, чтобы добраться до гайки крепления переднего сайленблока, затем всё сваривается обратно, но это становится местом атаки коррозии.

Рекомендуется выбирать версию на автомате, который очень живуч, а вот у МКП на пробегах около 150 тысяч км может износиться подшипник первичного вала.

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Список завершает Ford Focus второго поколения, который при заявленном бюджете будет 2007-2008 годов выпуска. Слабых мест, как таковых, нет, и всё упирается в интервалы замены тех или иных компонентов: ремень ГРМ (в случае с мотором 1.6 серии Zetec) требует замены раз в 90-100 тысяч км, подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км. Регулярной очистки - раз в 30-40 тысяч км - требует дроссельная заслонка.