КамАЗ нарастил выручку на 14%

Российский производитель грузовой техники обнародовал официальную финансовую отчётность за I квартал 2024 года. Общая выручка по отношению к аналогичному периоду 2023 года выросла на 14% – до более чем 82 млрд рублей. Этому поспособствовал, в том числе, рост продаж грузовиков КамАЗ.

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Согласно отчётности компании, поступившей в редакцию Quto, в I квартале 2024 года КамАЗ смог продать на 1,5% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года: покупателей нашли 8,5 тысяч единиц автотехники.

Чистая прибыль также увеличилась и составила 1,44 млрд рублей. Показатели валовой прибыли стали выше на 14% и достигли 82,01 млрд рублей. Для сравнения, показатель прошлого года – 72,07 млрд рублей.

В компании подчеркнули, что продолжают работать над увеличением объёмов производства и расширением модельного ряда машин поколения К5. В январе–марте 2024 года выпуск данных машин вырос более чем в 3,5 раза, до 1 618 единиц. За весь I квартал 2023 года было собрано лишь 427 единиц.

Ранее, напомним, стало известно, что в Тутаеве стартует производство чугунных головок цилиндров для грузовиков КамАЗ.