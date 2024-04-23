Автовладелец, накопивший 401 штраф ГИБДД, заплатил почти 1 млн рублей

Житель Ворошиловского района Волгограда, систематически нарушая правила дорожного движения и игнорируя необходимость оплаты выписанных ему штрафов, накопил огромную сумму долгов и в итоге заплатил вдвое больше.

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В УФССП по Волгоградской области рассказали об автовладельце, который взял в привычку превышать скорость движения автомобиля, не обращая внимания на требования, предписанные дорожными знаками и разметкой. В результате такого поведения водителя ГИБДД наложила на него 401 штраф на общую сумму в 440 тысяч рублей, которые тот оплачивать не спешил.

Судебные приставы применили в отношении злостного нарушителя и должника штрафные санкции в виде исполнительского сбора на общую сумму более 400 тысяч. Кроме того, согласно вынесенному постановлению, ему запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств и ограничили выезд за границу.

Также суд лишил лихача прав на управление автомобилем. Эта мера оказалась действенной: волгоградец оплатил долги в полном объеме, включая исполнительский сбор, что в общей сложности составило около 900 тысяч рублей.